Сергей Лавров в Индии: Будем переходить во взаимной торговле с евро и долларов на рубли и рупии

Сергей Лавров перелетел в Индию, где встретился с местным визави — Субраманьямом Джайшанкаром Фото: REUTERS

Вчера — страна драконов, сегодня — страна тигров и слонов. Проведя тёплую беседу с китайским коллегой Ван И, глава МИД РФ Сергей Лавров перелетел в Индию, где встретился с местным визави — Субраманьямом Джайшанкаром. Обсудили совместные проекты, многие из которых мы реализуем в Нью-Дели с советских времён: борьба с эпидемиями, энергетика, космос.

— Планов у нас немало, но насчёт рынков сбыта — мы никогда не навязывали свою продукцию (в отличие от Запада). Мы готовы обеспечивать Индию всеми товарами, которые она захочет приобретать. Мы сможем обойти все препятствия, обусловленные санкциями, — сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. И также заявил о готовности переходить в торговле с Нью-Дели на национальные валюты — рубли и рупии. Сейчас-то — наследие однополярного мира — почти весь товарооборот ведётся в долларах.

Но, конечно, с учётом международной обстановки, большинство вопросов были далеки от российско-индийских дел. Что же, Сергей Викторович со свойственной ему вежливостью поправил одного из журналистов, заговорившего о «войне на Украине».

— Это не война, а спецоперация, — ответил Лавров. — Российская армия действует бережно по отношению к мирному населению и не поражает гражданские объекты.

Министр упомянул и последний раунд российско-украинского диалога 29 марта в Стамбуле, вызвавших тогда неоднозначную реакцию части аудитории:

— Что касается российско-украинских переговоров — здесь нет каких-либо окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться, — отметил Лавров.

И в заключение рассказал, почему любые зарубежные «рестрикции» нам не страшны:

— Они (западные политики) не очень хорошо разбираются в национальной идентичности тех стран, против которых вводят санкции, — заявил Лавров, намекая на особенности русского характера: мы всегда хотим мира, но если воюем — то до победного.

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