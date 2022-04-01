Как Украина дурачит даже своих союзников

Колумнист kp.ru Николай Варсегов разоблачает очередное украинское вранье Фото: REUTERS

В ожидании российских десантных кораблей на одесское побережье украинские минеры поставили морские и даже речные мины. Так как это оружие западные друзья им еще не завези, то мины ставили украинские - старье, чуть ли еще не с Первой мировой войны. Конечно же, первый шторм порвал почти все ржавые минрепы (тросы, которыми мины крепятся к якорям), и снаряды отправились по Черному морю в свободное плавание. Как ни странно, это старье еще взрывается. И первой жертвой украинского минирования 3 марта недалеко от Одессы стало эстонское грузовое судно «Helt». Оно утонуло.

Главный украинский клеветник - советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в тот же день, что это судно, принадлежащее натовской стране, потопили российские военные корабли двумя ракетами, которые ударили ниже ватерлинии. Погибли 4 человека.

Вообще-то ниже ватерлинии ударяют если не мины, то торпеды, уж никак не ракеты. Но то Геращенко!

Правда, на следующий же день, после опроса спасшихся, МИД Эстонии заявил, что все моряки живы. А причины гибели судна министерство назвало вежливо так «запутанными», дабы не устыдить Геращенко.

И вот теперь эти старые, но опасные украинские мины расплылись по всему Черному морю. Добрались до внутренних вод Румынии, Болгарии, а также и до Босфора. Киевские лгуны, привычным делом, обвинили в постановке тех мин Россию. Обвинили настолько вопреки всякому здравому смыслу, что похоже союзники румыны, болгары и прочие не очень-то им поверили, задав вопрос: зачем России минировать одесскую акваторию, если Россия, по мнению украинских военных, собирается в той акватории высаживать свой десант? К тому же у России самые огромные на Черном море военный и гражданский флоты. Зачем России создавать для себя опасность? Но опытные украинские брехуны тут же ответили: Россия сделала это, чтобы обвинить в минировании Украину, выставить нас в безобразном свете.

Одну из украинских мин на днях выловили в Босфоре турецкие военные и прочитали на украинском языке кому это изделие принадлежит.

Украинские власти, явно считающие турок за идиотов, заявили от лица своего МИДа, что «...обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов».

На что турецкий контр-адмирал и бывший начальник штаба ВМС Турции Джихат Яйджи прямо так и сказал в телеэфире: «Мины, которые Украина умышленно оставила в море, это военное преступление. Я считаю, что в связи с этим должны быть приняты меры. Это дело должно быть расследовано в Международном уголовном суде».

Высказался адмирал жестко, но дал понять украинской стороне: не надо де дурачить нас турок, как вы привыкли дурачить весь прочий мир. Не надо разговаривать с нами, как с идиотами. Иначе можем и осерчать на вас.

Понятно, что после этого на Украине не перестанут врать, ибо лишь на вранье вся тамошняя власть и держится. Если представить, что Кто-то Сверху вдруг запретит Украине врать, вся ее нынешняя структура властная развалится дня за три.

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