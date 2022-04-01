Павел Данилин: В Киеве сидят лжецы, и потому гарантии нужны железобетонные

Павел Данилин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоги очередного раунда переговоров российской и украинской делегаций, прошедшие на этой неделе в Стамбуле, вызвали взрывной поток комментариев, в том числе и критических.

Почему возникла такая реакция. Действительно ли Россия, поддавшись западным санкциям, в чем то проявила готовность идти навстречу Украине? И правда ли, что наши политики успехи российских вооруженных сил учитывают не в первую очередь?

Kp.ru обратился за комментарием к известному политологу Павлу Данилину.

- Россия и ее лидер с самого начала демонстрировали максимально конструктивный подход к ситуации на Украине — Киев же только сейчас начал его проявлять?

- На переговорах был сделан первый шаг навстречу к вероятному заключению мирного договора. Это только начальное движение на долгом пути. Пока переговоры даже не вышли на уровень министров иностранных дел. Говорить об однозначном продуктивном итоге пока нельзя. Мы всего лишь увидели некое движение со стороны Украины в верную сторону.

- Киев внутренне готов воевать до последнего украинца — в русле навязанной ему западом концепции?

- Мы должны понимать, что Украина на своем высшем государственном уровне считает себя де факто, но не де юре, страной, ведущей войну на уничтожение с Россией. И любой человек, который участвует в переговорах с Россией или комментирует их, вроде Арахамии или Арестовича — он, в первую очередь, должен беспокоиться не о том, как бы передать суть «переговоров о мире» получше , а о том, как бы ему остаться в живых. Именно потому мы слышим заявления со стороны Украины такого рода, которые выглядят неадекватно. Украина не является нормальной страной. Реакции ее руководства далеки от адекватности. И потому забота о своей личной безопасности со стороны ее лидеров взывает неадекватные заявления. Мы должны это понимать, но незачем нам это одобрять?

- Россия не собиралась оккупировать Украину и устанавливать там свой режим — эта наша позиция, которую не слышат?

- Риторика и пропаганда украинской стороны вообще не должна касаться наших умов. Минимальная информационная чистоплотность позволит серьезным образом повысить рациональность и адекватность оценки происходящего там. Совершено не важно , что там заявляет об «оккупации» очередной прыщ. Нас должна касаться лишь фиксация в договорах, которые уже выйдут на уровень МИДов условий, которые заявлены главою российского государства. Это Крым, Донбасс, нейтралитет, неядерный статус. Которые, безусловно, приведут к миру.

- Значит, февральское решение Президента о проведении спецоперации было своевременным и к началу апреля время фиксации условий мира уже наступило?

- Наступило. И нам необходимы гарантии. Мы прекрасно знаем, какие они лжецы. Правители в Киеве не считают, что ложь это что-то плохое — это норма жизни для них. С учетом того, что Украина привыкла лгать и не выполнять условия договоров, нам необходимы жесткие гарантии, что обещания Киева будут выполнены. Не вижу иного варианта для обеспечения выполнения поставленных нами условий, как присутствие вооруженных сил РФ на Украине.

- Спецоперация на Украине идет не только ради прекращения многолетней войны в Донбассе, но и предотвращения будущих конфликтов?

- Именно эти задачи и выполняются. Но что будет даже завтра, мы не знаем. Как изменятся условия переговорного процесса. Что будет с жесткими гарантиями.

- Киев готов наконец на уступки, перестать «играть в войну»?

- К этому пока сделаны только первые шаги. А после наших успешных шагов по завершению военной стадии спецоперации мы обязательно увидим подвижки в переговорах.