Русины поддержали денацификацию Украины и потребовали создать государство Подкарпатская Русь

Рассказываем о четвертом восточнославянском народе

На днях один из руководителей русинского движения в Закарпатской области Украины Петр Гецко выступил в поддержку спецоперации и предложил создать в регионе государство Подкарпатская Русь. И это на самом Западе страны, который считается националистическим. На самом деле это не так. Русины — русофилы. И у них есть все шансы образовать свою собственную страну, либо добиться автономии уже в новой денацифицированной Украине.

Самая западная Русь

Русины со времен Древней Руси уже тысячу лет живут в Карпатских горах. Их территория сейчас разделена между Украиной, Польшей, Словакией и Румынией. Есть крупные диаспоры в других европейских странах, США и Канаде. Они сохранили историческую память принадлежности к единой восточнославянской цивилизации — Руси, и с симпатией до сих пор относятся к России. Киев не признает их в качестве отдельного народа, а все годы независимости пытается провести насильственную украинизацию. Но до конца это сделать никак не получается уже 30 лет.

Отличие подкарпатских русинов от остальных жителей Западной Украины в том, что во времена, когда в XIX веке австрийскими спецслужбами и воротилами нацбилдинга создавалась украинская идеология, жители Карпат были слабо подвержены этому влиянию. Они жили в венгерской части Австро-Венгрии. А мадьяры не только не давали украинским пропагандистам «охмурять» жителей Карпат, но и сами проводили политику мадьяризации, чтоб превратить здешних славян в венгров. В ответ на это в среде русинов зародилось русофильское движение. В народной среде появились так называемые «будители», которые агитировали карпаторусинов переходить из униатства в православие, а в качестве литературного языка — использовать русский, на котором в то время говорили в Российской Империи. Все это не осталось без внимания австрийцев и русофилы подверглись жесточайшим репрессиям. Для таких неблагонадежных граждан даже создали несколько концлагерей — Талергоф и Терезин.

Сделали украинцами

После Первой Мировой войны и развала Австро-Венгрии - русины в качестве автономии «Подкарпатская Русь» вошли в состав Чехословакии. По переписям населения - никаких «украинцев» там не было от слова совсем. И только после окончания Великой Отечественной — эту землю в качестве своеобразного «плацдарма» за Карпатскими горами присоединил к себе Советский Союз. С чисто геополитическими целями: если что — войскам не надо пересекать горы, чтобы попасть в центральную Европу.

Удивительно, что в то время коммунистические власти Страны Советов не разобрались с национальным вопросом в крае. Киев давил на то, что необходимо присоединять эти земли к Украинской ССР, так как они якобы украинские. Но местное население было против. Интеллигенция во главе с иегуменом Феофаном Сабовым и архимандритом Алексием Коболюком просили Сталина создать отдельную Карпаторусскую Советскую республику и что присоединять их к УССР неправильно. Но у Центра в то время, видимо, были свои причины насильно сделать из местных русинов украинцев. И их действительно делали. Из Галичины массово привозили учителей, которые стали вводить украинский язык в школах вместо русского. Это недавно писал президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев»:

«Об этом сейчас мало вспоминают, но после освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР — на правах отдельной Карпаторусской республики. Но это мнение людей проигнорировали. И летом 1945 года было объявлено — как писала газета «Правда» — об историческом акте воссоединения Закарпатской Украины «со своей издавней родиной — Украиной».

Репрессии вместо автономии

Но русинское движение даже под огромным давлением украинизации никуда не делось даже через 50 лет. Когда Украина объявила о своей независимости, то русины в Закарпатье стали требовать автономию в 1991 году для своего региона. Вместо этого в 1996 году президент Леонид Кучма настоял на принятии печально известного «Плана решения проблемы украинцев-русинов». По нему - местные жители подвергались ассимиляции на государственно уровне, а русинское движение и его лидеры — репрессиям. Так, православного священника Димитрия Сидора из Ужгорода судили в 2008 году за «сепаратизм». А на самом деле за симпатии к России. Его вина была лишь в том, что он несколько раз говорил о возможной автономии Закарпатской области. После Майдана в 2014 году число нападений на русинских активистов увеличилось, их вызывали в СБУ, запрещали организации и собрания. Многие из-за этого вынуждены были эмигрировать в Европу или Россию.

«Русины — это четвертый восточнославянский народ. На Украине их не признают в качестве отдельной нации, в отличие от других стран Европы. Я думаю это было бы правильно включить русинов в состав соотечественников для РФ. Они традиционно выражают свою близость к России», - заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Возрождение из пепла

Когда началась российская спецоперация, то многие русины Закарпатья и из других стран позитивно отнеслись к этому. Появился шанс, что в новой Украине у них будет возможность развивать свою культуру и язык.

«Мы сейчас говорим не просто о Подкарпатской Руси. Мы русины, как автохтонное население, идентифицируем и определяем себя, как людей, для которых территория русинов на юг от Карпат является воплощением русинской государственности, это для нас материнская земля. Но мы рассматриваем Карпатскую Русь шире. В первую очередь - в контексте денацификации всей Западной Украины. Кроме русинов прорусских элит нет ни в одном из этих регионов», - рассказал корреспонденту kp.ru один из лидеров русинского движения Петр Гецко.

Автономией или отделением Закарпатья от Украины стала активно интересоваться и Венгрия. В этом регионе, помимо русинов, проживает около 12-15% мадьяров. Будапешт уже несколько десятилетий добивается создания там специального национального района для них в центре в городе Берегово. Более того — почти все украинские венгры тайно получили уже венгерские паспорта. Сегодня Венгрия хоть официально не вмешивается в вооруженный конфликт, но дает понять, что не выступает на украинской стороне именно из-за плохого отношения к своим соотечественникам. Так, Будапешт отказался поставлять Киеву вооружение и осуждать проведение спецоперации России.

«В последние дни на международной арене нас все больше подталкивают к тому, чтобы мы разрешили поставки оружия на Украину через свою территорию и даже сами начали поставлять туда вооружения. Это было бы чрезвычайно опасно», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Эксперты считают, что ситуация в Закарпатье возросла до высокого уровня напряженности и конфликтный потенциал достиг точки невозврата. Нынешним украинским властям это очень не нравится. Поэтому в момент спецоперации провели жесткую зачистку всех закарпатских активистов-русинов и венгров. Украина не только боится потерять территорию. В случае восстановление русинской автономии будет понятно, что украинство как идеология — искусственный проект, если на самом западе страны проживают исторические друзья России.