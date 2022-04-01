Джим Керри рассказал, что заставило его уйти на пенсию

Роль доктора Айво «Эггмана» Роботника в фильме про стремительного ежика «Соник в кино-2» (мировая премьера 8 апреля, российский зритель его не увидит из-за санкций) станет последней в карьере голливудской звезды. Фото: кадр из фильма

Роль доктора Айво «Эггмана» Роботника в фильме про стремительного ежика «Соник в кино-2» (мировая премьера 8 апреля, российский зритель его не увидит из-за санкций) станет последней в карьере голливудской звезды. Ему всего 60, ну какая пенсия?! (в Америке мужчины становятся пенсионерами в 65, как и у нас). Ан нет, Джим Керри собрался на покой.

Вообще-то актер не собирался про это пышно объявлять — он проговорился о своих планах в интервью по случаю премьеры «Соника». Журналист Кит Гувер сообщил Джиму, что певица Долли Партон (суперзвезда кантри. - Ред.) мечтает, чтобы он снялся в биографическом фильме о ней. Тут Керри и выдал мгновенно ставшую знаменитой фразу про «ну, если ангелы принесут мне сценарий, написанный золотыми чернилами и я пойму, что люди должны это увидеть, может, и вернусь». По-видимому, актер не верит, что сценарий байопика про Партон именно такой — он обещал позвонить певице и объяснить, что, увы, сыграть ее музыкального партнера Портера Уэгонера не сможет.

Чем же Джим намерен заняться на заслуженном отдыхе? Во-первых, он немного рисует. «Люблю наносить краски на холст», - признался актер. Во-вторых, не чурается новых технологий: он увлечен NFT-токенами (уникальный цифровой «слепок» изображения, видео, музыки, защищенный от копирования по технологии блокчейн) - намерен создать несколько своих электронных картинок, снабженных текстами, и, вероятно, продавать. Напомним, NFT-картинки то и дело продают и покупают за немыслимые миллионы. А тут в авторах — целый Джим Керри! «Я планирую показать миру немного странного искусства, представляющего собой смесь живописи и слова, которое проникает в мои экзистенциальные размышления», - интригует актер.

Но на экране мы его все же увидим и после «Соника». В июне Netflix покажет уже отснятый спецвыпуск, посвященный великому американскому комику Бобу Сагету. Участвуют комики Крис Рок (тот самый, которому влепил пощечину Уилл Смит на церемонии «Оскар»), Джон Майер, Джон Стамос, Джефф Росс и, наконец, Джим Керри.

Ну, а нам остается только порадоваться за новоиспеченного пенсионера и пересматривать любимые фильмы с его участием. Будь-то «Маска», «Шоу Трумана», «Тупой и еще тупее», «Брюс всемогущий», «Вечное сияние чистого разума», сериал «Шучу» или вовсе «Пингвины мистера Поппера» - в фильмографии Керри более полусотни проектов. Успех в кино резко контрастирует с его личной жизнью — бедное детство, вагон и маленькая тележка неудачных браков и романов, приступы депрессии. Вот скажите, зачем ему продолжать работать, когда можно, наконец, просто рисовать и наслаждаться покоем?

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