Путин разрешил платить в рублях за лизинг самолетов

Новый указ президента Владимира Путина объясняет, как авиакомпании могут платить за самолеты, взятые в лизинг у западных фирм. Фото: REUTERS

Новый указ президента Владимира Путина объясняет, как авиакомпании могут платить за самолеты, взятые в лизинг у западных фирм.

Если раньше рассчитываться надо было в валюте, то теперь воздушные перевозчики станут платить в рублях. Деньги положено переводить на счета в отечественных банках. Сумма равна долгу в валюте, но с пересчетом в рубли по курсу ЦБ на день платежа.

Все это касается лизингодателей из «недружественных» стран. Еще документ оставил правительству возможность выбрать какой-то другой способ расчетов, если это будет нужно.

Коллективный Запад начал вводить санкции против нашей авиаотрасли с 26 февраля. Запрещены поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме этого, наложен запрет на техобслуживание у европейских компаний и страхование.

Ранее Владимир Путин принял указ, разрешающий перерегистрировать самолеты в России. Дело в том, что большая часть бортов раньше регистрировалась в Ирландии или на Багамских островах. Этого хотели лизинговые компании. Но сейчас западные фирмы потребовали остановить полеты отечественных авиакомпаний на основании этой самой иностранной регистрации. Переоформление техники позволило нашим перевозчикам совершенно легально работать дальше.

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