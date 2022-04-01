Синдром Болдуина: Страдающий афазией Брюс Уиллис стрелял по коллегам на съемках, не понимая, что делает

Брюс Уиллис на днях объявил о завершении карьеры

Крепкий орешек Голливуда Брюс Уиллис на днях объявил о завершении карьеры — актер страдает афазией (полная или частичная утрата речи из-за поражения мозга) и не в состоянии запоминать текст. Как выяснилось, это секрет Полишинеля, ведь коллегам актера было давно известно о его проблемах. Просто все благородно молчали долгое время. Что в определенный момент стало просто опасно для жизни.

Так, в 2020 году американский актер на съемках фильма «Приказано: уничтожить» начал палить по коллегам холостыми. Во время съемок одного из эпизодов Уиллис выстрелил из пистолета несколько раз не по команде. Разумеется, все были дико напуганы произошедшим и, мягко говоря, не ожидали такого.

- Поскольку я стояла к нему спиной, я не знала, что происходит позади меня, - вспомнила Лала Кент. - Но в первый раз это было похоже на: «Ничего страшного, давайте попробуем еще.

Девушка должна была развернуться к Брюсу спиной и ждать, пока он произнесет реплику. Затем Кент надо было пригнуться, чтобы актер выстрелил из пистолета. Но звезда Голливуда начал стрелять безо всяких реплик.

Во время съемок второго дубля ситуация повторилась. Коллеги вспомнили, что после этого Лала весь день пребывала в шоке, при этом за Брюсом установили особый контроль.