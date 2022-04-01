Сразу четыре российских музея впервые вошли в топ-10 самых посещаемых в мире. Лувру дал бой Русский музей, Третьяковка обошла Центр Помпиду

Питерская сокровищница рванула с седьмого места на второе

Несмотря на ограничения во время пандемии, российские учреждения культуры продолжили собирать рекордный урожай.

Так, согласно исследованию авторитетного The Art Newspaper, целых четыре российских музея вошли в десятку самых популярных на планете в 2021 году. Совокупно — по сравнению с 2020-м, омраченным пандемией — нагрузка увеличилась на треть.

Конечно, на первом месте распиаренный Лувр, в который по традиции ломится вся Европа. Его посетили 2,8 миллиона человек.

При этом на втором месте — Русский музей. Питерская сокровищница рванула с седьмого места на второе, собрав 2,3 миллиона человек, что ненамного меньше по сравнению с Лувром. Особенно учитывая, что Россия находится, мягко говоря, не в центре Европы. И не каждая туристическая птица долетит до Петербурга. Таким образом, Русский музей нарастил аудиторию на 88%. Однако стоит учитывать и то, что учреждение было закрыто всего на 10 дней во время пандемии, тогда как Лувр — на 116 дней.

В тройку лидеров вошел и мультимедийный Арт-музей в Москве, возглавляемый Ольгой Свибловой, который посетили 2,2 миллиона человек за 2021 год. То есть нарастил аудиторию на сенсационные 421% по сравнению с пандемийным 2020-м годом.

Еще одна питерская жемчужина — Государственный Эрмитаж — вернулся десятку самых посещаемых музеев мира, из которой выпадал, и занял шестое место с 1,6 миллионов посетителей.

На девятом месте оказалась Государственная Третьяковская галерея (1,5 миллиона посетителей), что больше, чем в парижский Центре Помпиду, который оказался на десятом месте.