Бери «Шанель», езжай домой: с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке люкса за рубежом

В магазинах популярного модного бренда от россиян требуют "покаянные расписки". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люксовые бренды посчитали, что недостаточно приостановить работу своих бутиков в России. Теперь модные дома решили пойти дальше и избрали новую тактику: они надумали ограничить россиян в покупке товаров за рубежом.

Первым в дискриминации россиян обвинили французский бренд Chanel.

«Итак, мне не продали сумку, потому что я из России!» - написала в своих соцсетях россиянка Лиза.

Девушка рассказала, что больше часа выбирала аксессуар в бутике Chanel в торговом комплексе Mall of Emirates. Но когда дело дошло до оплаты, продавцы попросили у нее данные для идентификации. Ничего не подозревая, Лиза назвала российский номер, начинающийся с +7 (телефонный код РФ - ред.).

«Продавец отошел и пришел уже с менеджером, который и выдал, что «с сегодняшнего дня мы русским продаем вещи только в том случае, если они подпишут документ, в котором говорится, что они не повезут и не будут носить вещь в России», - добавила россиянка.

Многих пользователей соцсетей возмутила позиция модного дома.

Многих пользователей соцсетей (даже тех, кто довольствовался лишь «репликами» известных брендов) возмутила позиция модного дома и требование подписать «покаянные письма».

«Захотелось, когда они вернутся (а мы то знаем, что некоторые бутики всё ещё открываются по звонку постоянных клиентов), найти в себе столько же лицемерия и призвать постоянных клиентов игнорировать бренд», - пишет в своем телеграм-канале светская львица Снежана Георгиева.

Тут будет уместно вспомнить историю бренда и, в частности, его основательницы Коко Шанель. Мадемуазель Шанель в годы войны активно сотрудничала с руководством СС и была любовницей атташе немецкого посольства Ганса Гюнтер фон Динклаге, который в свою очередь работал на шефа политической тайной службы за границей Вальтера Шелленберга, правую руку Гиммлера. В документах вермахта Шанель проходила как агент Абвера.

Когда война подходила к концу, французы не смогли простить модельеру дружбу с нацистами. Коко обвинили в коллаборационизме и арестовали. Ей чудом удалось выйти на свободу, благодаря личному вмешательству Уинстона Черчилля. После этого Шанель уехала в Швейцарию, где прожила почти 10 лет.