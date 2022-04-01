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В мире1 апреля 2022 13:36

Бери «Шанель», езжай домой: с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке люкса за рубежом

В Дубае с россиянок потребовали расписку в магазине Chanel, что они не будут носить обновки на родине
Арина СУВОРОВА
В магазинах популярного модного бренда от россиян требуют "покаянные расписки".

В магазинах популярного модного бренда от россиян требуют "покаянные расписки".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люксовые бренды посчитали, что недостаточно приостановить работу своих бутиков в России. Теперь модные дома решили пойти дальше и избрали новую тактику: они надумали ограничить россиян в покупке товаров за рубежом.

Первым в дискриминации россиян обвинили французский бренд Chanel.

«Итак, мне не продали сумку, потому что я из России!» - написала в своих соцсетях россиянка Лиза.

Девушка рассказала, что больше часа выбирала аксессуар в бутике Chanel в торговом комплексе Mall of Emirates. Но когда дело дошло до оплаты, продавцы попросили у нее данные для идентификации. Ничего не подозревая, Лиза назвала российский номер, начинающийся с +7 (телефонный код РФ - ред.).

«Продавец отошел и пришел уже с менеджером, который и выдал, что «с сегодняшнего дня мы русским продаем вещи только в том случае, если они подпишут документ, в котором говорится, что они не повезут и не будут носить вещь в России», - добавила россиянка.

Многих пользователей соцсетей возмутила позиция модного дома.

Многих пользователей соцсетей возмутила позиция модного дома.

Многих пользователей соцсетей (даже тех, кто довольствовался лишь «репликами» известных брендов) возмутила позиция модного дома и требование подписать «покаянные письма».

«Захотелось, когда они вернутся (а мы то знаем, что некоторые бутики всё ещё открываются по звонку постоянных клиентов), найти в себе столько же лицемерия и призвать постоянных клиентов игнорировать бренд», - пишет в своем телеграм-канале светская львица Снежана Георгиева.

Тут будет уместно вспомнить историю бренда и, в частности, его основательницы Коко Шанель. Мадемуазель Шанель в годы войны активно сотрудничала с руководством СС и была любовницей атташе немецкого посольства Ганса Гюнтер фон Динклаге, который в свою очередь работал на шефа политической тайной службы за границей Вальтера Шелленберга, правую руку Гиммлера. В документах вермахта Шанель проходила как агент Абвера.

Когда война подходила к концу, французы не смогли простить модельеру дружбу с нацистами. Коко обвинили в коллаборационизме и арестовали. Ей чудом удалось выйти на свободу, благодаря личному вмешательству Уинстона Черчилля. После этого Шанель уехала в Швейцарию, где прожила почти 10 лет.

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