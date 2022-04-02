Откаты, бюрократия и «денег нет»: Почему семена в России в основном импортные и хватит ли их на посевную этой весной

Эксперт Монахос заверил, что российские земледельцы не останутся без семян Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ситуации в отрасли kp.ru рассказал Григорий Монахос, директор Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

«ОНИ РАБОТАЛИ, А НАШИ ШУРШАЛИ В БИБЛИОТЕКАХ»

- Григорий Федорович, в эту посевную земледельцы без семян не останутся?

- Все пройдет нормально, потому что все успели закупиться до введения санкций. Да и иностранные компании не спешат уходить из России.

- Но почему на рынке засилье импорта? Когда на полях будут отечественные семена? Или не умеем?

- Умеем! Но давайте по порядку. Глобальный рынок дал нашим аграриям возможность использовать лучшие в мире зарубежные сорта и F1 гибриды (выращенные из разных сортов растений, - Ред.).

Хотя и нашим ученым есть, чем похвастаться. Чтобы успешно конкурировать с ними, надо создавать гибриды, превосходящие самые лучшие в мире. У нас есть кадры, современные методы, которыми мы владеем, есть лаборатории, есть умные головы - в этом году к нам на «селекцию» поступило 44 абитуриента с высокими баллами (раньше было вдвое меньше). Но тягаться с иностранными компаниями отечественным селекционерам тяжело и тому масса причин. Возьмем финансы. На встрече с представителями компании «Монсанто», они похвалились, что в селекцию вкладывают больше миллиона долларов в день!

- Ну, не очень много…

- В день! Голландский «Райк Цваан» сообщил о сопоставимых вложениях. Это — только в селекцию овощных культур! В некоторых странах 50% затрат на селекцию компенсируют.

«ПРЕКРАСНО! ВЫПОЛНЯЙТЕ! НО ДЕНЕГ НЕТ...»

- А у нас? Была же целая стратегия развития селекции на 2011-2020 годы. И денег планировалось прорва…

- Планировалось. Но Минфин тогда сказал: «Прекрасная программа! Выполняйте! Но денег нет...» К сожалению, в России отсутствует порядок поддержки селекции. Финансируются биотехнологии, генетика, а селекция считается прикладной деятельностью, которая должна сама себя обеспечивать. Это еще при Ельцине отражено в законе о науке.

Но самый страшный удар по нашей селекции был нанесен положениями Министерства образования, где работа селекционера оценивается по «публикационной активности» — число статей во «вражеских» журналах, индекс цитируемости в базах данных Scopus и Web Of Science. В системе оценки нашего селекционера создание сорта оценивается ниже, чем статья и отсутствует показатель «количество гектаров, занятых созданным сортом». Вот все и шуршали в библиотеках вместо того, чтобы надевать сапоги и теплую куртку и идти в поля для занятия селекцией. Были умники, которые за год умудрялись по 30-40 статей выдавать, они-то и считались «передовиками производства». А семена российским фермерам в это время привозили иностранцы. Причем, в свойственной для них манере. Семена выведенного нами гибрида капусты, к примеру, стоят в 10 раз дешевле, чем гибрид иностранной селекции, который уступает нашему по свойствам и урожайности. Но берут иностранца.

ИНОСТРАНЦЫ ПОДСАДИЛИ АГРОНОМОВ НА ОТКАТЫ?

- А смысл брать семена дорого?

- На конечную стоимость продукции цена семян никак не влияет. Стоимость овощей определяет в основном - спрос-предложение. В мае 2021 года предложение товарной капусты было огромным, при отсутствии спроса. В результате этого отпускная цена была ниже трех рублей. Это привело к беспрецедентному сбросу площадей (до 25 тыс. га). Начиная с ноября 2021, предложение резко сократилось при росте спроса и отпускная цена к настоящему времени достигла 70 рублей. Резкое увеличение площадей приведёт к перепроизводству, и осенью отпускные цены упадут до 5-6 рублей. Иностранцы очень много вложили в рекламу, маркетинг, предлагают скидки и часто — откаты в карманы агрономов. Те и врут владельцам агрохолдингов, которые сидят в Москве: у импортных, мол, и всхожесть выше, и урожайность. А потом еще свозят агронома за рубеж на семинары, и все это у них называется «продвижением». Плюс — субсидии эти вредные…

- Почему это субсидии — вредные? Во всем мире сельхозка субсидируется…

- С 2015 года в приказ о субсидировании элитного семеноводства внесли F1 гибриды, которые относятся к категории «репродукционные семена». Около 80% площадей заняты импортными гибридами. Так вот, закупка семян этих гибридов ежегодно субсидируется правительством из бюджета примерно на 2 млрд рублей. Получается, что государство выделяет эти деньги нашим фермерам, те покупают на них дорогие импортные семена и деньги в итоге отправляются на развитие селекции в недружественных государствах. В чем тогда суть импортозамещения, если все это работает против нас? При этом субсидирование семян также никак не влияет на конечную цену продукции. Поучитесь у киргизов — они очень много капусты поставляют в Россию, на 90 процентов используя мои гибриды! Потому что деньги считают и на субсидии не надеются. Я об этом говорил тогдашнему министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, он всё понял и дал указание – убрать F1 гибриды из приказа, но всё это до сих пор осталось в регионах. В это же время Федеральную научно-техническую программу по селекции и семеноводству овощных культур с реальной поддержкой отечественной селекции, которую мы разрабатывали 5 лет, передвинули на 2030 год, хотя сейчас обещают запустить с 2023 года. А масса непонятной бюрократии при этом осталась.

ЗАВЕРИТЬ УЖЕ ЗАВЕРЕННОЕ

- Например?

- Смотрите: чтобы реализовать партию семян, я должен её сертифицировать в Россельхозцентре, стоимость сертификации составляет 7 тысяч рублей. Чтобы продать всего 2 кило семян своему дилеру в Красноярске я должен обратиться в эту же организацию, заплатить 60 рублей и заверить выданный ими же сертификат, от руки на нём написать: количество семян и имя покупателя. Дальше вообще цирк: семена прилетают в этот город и дилер начинает продавать их непосредственно фермерам. Но при этом должен снабдить каждую маленькую партию вновь заверенной копией сертификата, которую на месте никто не заверяет. И тогда он вызывает специалиста из Россельхозцентра, тот отбирает пробы, заново проверяет всхожесть, и через 10-12 дней выдает еще один оригинальный сертификат. И уже с этого оригинала дилер может выдать заверенные копии шестерым фермерам (еще по 60 рублей за штуку). Кто это придумал-то?!

- А без них можно обойтись?

- Посеять можно и без бумажек. Но без них вы тогда не получите субсидии. Кроме того, сорт должен быть в госреестре. Множество проблем возникнет после введения в действие закона о семеноводстве. Закон включает в себя множество положений, связанных с контролем и надзором и не содержит ни одного пункта, стимулирующего производство семян в нашей стране. Непонятно, как наши депутаты и сенаторы приняли закон, в котором исключена глава о ведении страховых семенных фондов на случай ЧП. На совещании при обсуждении проекта закона, один из сельхозначальников обосновал исключение этой главы тем, что это мол не выгодно, так как семена теряют всхожесть, продать их потом невозможно. Хотя, если страховые фонды не пригодились, надо радоваться. Хуже будет, когда они пригодятся - значит, что-то в стране случилось, раз пришлось резервный запас потрошить, который нас выручит.