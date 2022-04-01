Известная телеведущая сделала заявление о лечении Ивана Урганта в Израиле

Иван Ургант. Фото: Иван МАКЕЕВ

Месяц назад стало известно об отъезде Ивана Урганта в Израиль. Телеведущий сообщил, что отправился на отдых и пообещал в скором времени вернуться обратно в Россию. Других подробностей своего отъезда шоумен не привел. Зато его коллега Алла Михеева оказалась куда разговорчивее.

Соведущая Ивана Урганта по шоу "Вечерний Ургант" раскрыла правду об отъезде артиста из Москвы. "Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы", - рассказала Алла Михеева.

После чего блондинка посетовала, что и сама была бы не прочь развеяться. "Если бы не мой пес Шнапсик, которому нельзя летать в самолетах, съездила бы к родителям в Сибирь", - уточнила девушка.

Меж тем ранее стало известно, что Ургант давно вернулся в Россию. "Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей", - заверил Андрей Ургант.

Правда, пока непонятно, когда звезда сможет приступить к работе. Шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пока не выходит в эфир.

Иван уверяет, что вернется к работе в самое ближайшее время. О новых выпусках программы он говорит так: "Поверьте, я сам их очень жду".