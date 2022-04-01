Российские магазины могут отказаться от бумажных чеков: Что делать, если купил некачественный товар

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ МИНПРОМТОРГ

Наши отношения с торговлей могут вернуться в лихие 90-е. Минпромторг предложил разрешить магазинам не выдавать покупателям бумажные чеки. Обращение уже направлено в Федеральную налоговую службу. Мотивируется это тем, что в стране стало резко не хватать бумаги, в том числе и кассовой ленты, она подорожала, бизнес несет расходы и, как это обычно бывает, грозится переложить их на покупателей, что еще больше увеличит стоимость товаров.

Но с другой стороны, все мы знаем, что чек — это важнейший документ, без него нельзя сдать некачественный или непонравившийся товар, нельзя получить компенсацию, если, например, отравился несвежими продуктами. А нет чека — никто с тобой в магазине и разговаривать не будет, без бумажки ты известно, кто.

ПОСТРАДАЕТ ГОСУДАРСТВО И ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ

Можно ли обезопаситься, если такое предложение будет принято? Можно, но ненадежно, считают юристы.

- Разрешение не выбивать чек влечет ряд рисков, - сказал kp.ru председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. - Это приведет к тому, что операции не будут приводиться и через кассу. Мы уже сейчас видим, что в таких отраслях, как, например, транспортные услуги, общественное питание, увеличились факты сокрытия выручки, то есть государство недополучает денег.

Пострадать от ловких рук торговли может не только государство, но и простые покупатели.

- Если покупатель не получил чек, ему сложно будет доказать факт покупки и предъявить претензии продавцу некачественного товара или возвратить товар надлежащего качества, но от которого он по каким-то причинам решил отказаться, - продолжил Павлов.

С ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕМ И КАРТОЙ - НАДЕЖНЕЕ

В предложении Минпромторга есть оговорка — чек можно не выдавать, если покупатель его не попросит. По действующим сейчас правилам чек пробивается в обязательном порядке. Но ясное дело, если предложение будет принято, то торговля даже при требовании покупателя выдать чек всегда может заявить: нет чековой ленты. Берите так, либо проходите, не задерживайте, гражданин!

- Поэтому послабления, на наш взгляд, возможны только для тех компаний, у которых предусмотрена техническая возможность направления потребителю чека в электронной форме, - говорит Павлов.

В первую очередь, это торговые сети и магазины, у которых есть интернет-приложение — там фиксируются все покупки. При условии, что сделан заказ на доставку на дом с этого сайта либо ты приобрел товар в магазине по карточке. Проверил сам магазин, в котором обычно делаю покупки, — действительно, все ходы записаны: вот рис жена просила купить, вот маме заказал продукты с доставкой, вот шоколадок набрал по скидке… Или популярный магазин одежды — все мои кроссовки и футболки хранятся в личном кабинете.

А если у магазина нет такого приложения?

- Тогда сложнее, - вздыхает Павлов. - Есть надежда найти концы, если расплачивался по карте. Причем, пуш-уведомление или смс — это не доказательство, оно говорит только о том, что с карты было списание на определенную сумму. В мобильном приложении банка указывается торгующая организация. В случае претензии нада еще и предъявить упаковку, желательно, с указанием цены — тогда будет очевидно, что это и есть та покупка, которая отразилась в мобильном приложении банка…

А если покупал за наличные, то нужно запрашивать выписку в банке, который обслуживает продавца — это вообще гиблое дело.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН — ЕСЛИ ЧТО, ПОМОЖЕТ ОН

Еще один документ, который может помочь, если торговля откажется от чеков — это гарантийный талон. Правда, выдается он только на технические и некоторые другие товары.

- Роль гарантийного талона, если разрешат не давать чеки, очень сильно возрастет, - уверен эксперт. — Он станет доказательством факта покупки, к тому же в нем подробно описан товар, указан продавец, так что в случае претензий или возврата не будет споров, тот ли товар возвращает покупатель, и точно ли, что покупка была именно в этом магазине. Поэтому потребителю надо обращать больше внимания на заполнение гарантийных талонов.

Появился еще один документ из прошлого. Уже сейчас небольшие торговые организации, стремящиеся под разговоры об отсутствии чековых лент скрыть от государства выручку, но при этом сохранить добрые отношения с покупателями, предлагают покупателям не кассовые чеки, а товарные — автор сам столкнулся с этим.

- Товарные чеки уже не применяются, но в качестве резервного доказательства могут использоваться, - успокоил Павлов.

Пострадать от ловких рук торговли может не только государство, но и простые покупатели. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК И МАРКИРОВКА

А если купил товар в магазинчике, не имеющем своего приложения, - и нет у тебя ни чека, ни гарантийного талона, то куда с претензиями бежать? Например, творожком отравился или чем покрепче.

- Есть группа товаров, подлежащих обязательной маркировке - куртки, пальто, плащи, ветровки, меховые и кожаные изделия, вся обувь, вплоть до тапочек, парфюмерия, молочная продукция, спиртные напитки, есть приложение «Честный знак», в котором содержится информация о производителе и продавце — по этим товарам, если у вас сохранилась упаковка, всегда можно проследить и доказать, где вы приобрели этот товар, - говорит Павлов. - Упаковка с куар-кодом может стать доказательством в суде и в работе с надзорными органами.

В ГРУППЕ РИСКА

Но конечно, все эти квесты не каждому пользователю интернета под силу, не говоря уже о пожилых людях, большинство из которых ни интернетом, ни мобильными приложениями не пользуются.

Самые же тяжелые перспективы по претензиям со стороны потребителей — это если купил товар, не подлежащий маркировке в небольшом магазинчике да еще и за наличные.

- Большой риск, что юридических оснований для возврата товара не будет, - говорит Павлов. - Практически нереально будет что-то доказать, если продавец скажет, что это не его товар. Поэтому считаем, что инициатива Минпромторга не до конца продумана. Мы сейчас готовим обращение к ФНС, чтобы если это предложение и будет принято, то с рядом оговорок, чтобы у потребителя была возможность защитить свои права.