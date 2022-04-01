«Онкологию вылечил, теперь предстоят суды!»: Сергей Сафронов рассказал о скандальных баталиях с гадалкой

Иллюзионист прокомментировал kp.ru свой конфликт с экстрасенсом Алиной Вердиш Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот скандал разгорелся в ноябре 2020 года. Одна из участниц шоу «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила иллюзиониста Сергея Сафронова во взяточничестве. Мол, ведущий брал от 200-900 тысяч рублей за подсказки на шоу.

А потом у Сафронова началась судебная битва с гадалкой, которая закончилась для него победой, иск Вердиш суд отклонил. По словам Сафронова, он уже отметил с семьей два важных события - артист закончил лечение от онкологии и возвращение на телевидение в качестве ведущего с собственным шоу.

Плюс ко всему Сергей доказал в суде то, что обвинения его во взятке не являются достоверными.

- На сегодняшний момент мне удалось в трёх судах одержать победу и доказать то, что ко мне не применимо слово взятка, а также то, что обвинения Вердиш являются всего лишь её фантазиями и не имеют ничего общего с истиной, - признался Сергей Сафронов kp.ru.

– Но пока к уголовной ответственности за клевету привлечь Вердиш не удалось. Однако суд не удовлетворил иск Вердиш. Это подтверждает, что сказанное ей не соответствует действительности. В дальнейшем я намерен через суд продолжить добиваться справедливости. А Вердиш наверняка продолжит снимать фейковые ролики, в которых с помощью вырванных из контекста фраз и монтажа будет множить грязь. Кстати, Вердиш даже в суде пыталась меня этим шантажировать. Но это у меня сейчас вызывает лишь чувство брезгливости и жалости к ней. В её возрасте уже пора стать не «рыбой-прилипалой», которая цепляется к известным людям, чтобы «паразитировать» на их популярности, а создавать что-то благое и талантливое. Меня эта ситуация многому научила. Я всегда, как говорят семья и друзья, был добряком. И, честно говоря, мне было сложно бороться за себя, и я практически всегда прощал своих обидчиков. Но в этой ситуации я не намерен прощать «подмену фактов личным мнением» и столь циничное преследование меня и моей семьи. Поэтому я намерен одержать победу не только в суде по гражданским делам, но и привлечь данную «охотницу за славой» к уголовной ответственности. К сожалению, это процесс не быстрый. Но я не боюсь трудностей - мы с адвокатом будем работать над этим в правовом поле. И если потребуется дойдём и до Верховного суда. И ещё хотелось бы через ваше издание обратиться к моим коллегам и всем тем, кто пришёл в мою френдзону. Спасибо за то, что поняли и поддержали меня в этот сложный период жизни! Это помогло мне бороться с онкологией, придало сил, мудрости и я вновь научился верить в людей, - сказал kp.ru Сафронов.

Напомним: руководство «Битвы экстрасенсов» два года назад отстранило Сергея от ведения шоу после заявления гадалки.

Питерский парапсихолог Алина Вердиш, бывшая участница шоу заявила на своём Youtube -канале, что Сафронов продавал экстрасенсам на шоу подсказки. Дама выложила несколько роликов и аудио-записей, переписок, который поставили под вопрос «прозрачность» проекта «Битва экстрасенсов».