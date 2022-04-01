Поддержка Путина поднялась до максимума с начала года

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1600 человек, чтобы выяснить, как люди относятся к федеральной власти. Если вкратце, то хорошо. Причем поддерживают не только президента, но и премьер-министра. Еще социологи узнали, что граждане думают о спецоперации на Украине - ее большинство тоже одобряет.

Вот какие результаты обнародовал ВЦИОМ за период с 21 по 27 марта:

79% одобряют деятельность президента.

51,8% одобряют работу премьера Михаила Мишустина.

52,4% согласны с общей работой Кабмина.

Интересно, что военная операция на Украине сильно повысила доверие к власти. В последнюю неделю февраля перед началом боевых действий (с 14 по 20 число) Путину доверяло 64,3% (63,1% был после январских праздников), Мишустину – 40,3%, кабмину – 37,7%.

76% россиян поддерживают наши действия на Украине. Популярность спецоперации только растет – ВЦИОМ сообщает, что в начале мониторинга применение армии одобряло 65% граждан.

Военная операция на Украине сильно повысила доверие к власти. Фото: REUTERS

Чем больше давят на Россию, тем сильнее поддержка власти. Президент объяснял, что санкции, которые против нас введены сейчас, Запад использовал бы в любом случае.

- Все эти санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае, хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями, - уверен российский лидер.

Социологи выяснили еще один тонкий параметр: насколько люди доверяют политикам. Надо понимать, что одобрение работы и доверие к личности – это разные вещи. С доверием, кстати, все еще лучше.

81% доверяет Путину.

63,1% доверяет Мишустину.

До начала спецоперации президенту доверяло 67,2%, премьеру – 49,9%.

Тотальное, беспрецедентное давление на страну со стороны США и сателлитов привело к совершенно неожиданному для них и обратному результату – абсолютной, и до сих пор невиданной, консолидации общества вокруг России, вокруг защиты ее национальных интересов, вокруг Путина.