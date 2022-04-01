Пельмени и водка стали украинскими

В столице Литвы улицу, где находится российское посольство, теперь именуют улицей "Героев Свободной Украины" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мере того как развивается специальная военная операция на Украине, западные страны все глубже погружается в пучину безумной русофобии. Уже набили оскомину постоянные переименования улиц в честь поддержки Незалежной. Например, в столице Литвы улицу, где находится российское посольство, теперь именуют улицей "Героев Свободной Украины", в Латвии – "Независимой Украины". Досталась своя "минута славы" и украинскому президенту: в канадской Оттаве появится "Бульвар Зеленского", а в Лондоне предложили переименовать в "Зеленский-авеню" улицу Кенсингтон Палас Гарденс, на которой расположено множество различных посольств, включая и российское.

Особо комично выступили чехи. Там название улицы, где стоит здание диппредставительства России, уже меняли два года назад в честь Бориса Немцова, теперь вот в Праге хотят сделать что-то "на украинскую тему". Кстати, в Париже под эту шумиху переименовали станцию метро "Европа". Отныне это "Европа-Украина".

Истерия зашла уже так далеко, что на Западе кинулись переименовывать термины, где присутствует слово "русский". Например, в Голливуде для съемок погонь используется "русская рука" - специальный кран для крепления камеры с особой системой стабилизации, который был разработан на Украине в советское время. Сейчас же это приспособление получило новое официальное название - "U-Crane" (что на английском звучит как "Украина"). Подчеркивается, что сделано это было «в честь страны, откуда пришло это устройство, и ее героической борьбы против русской агрессии».

Как передает британская Yorkshire Post, местная сеть супермаркетов Sainsbury мощно поддержала Украину, переименовав цыпленка по-киевски. Вернее поменяли в слове Киев одну букву: вместо Kiev, как писалось на английском с давних времен, теперь на этикетках указывают Kyiv, как просит официальный Киев. Но и это еще не вся "перемога" данного магазина, ведь теперь британцы ограждены от "российской пропаганды": клиенты супермаркета не смогут купить водку "Русский Стандарт" и семечки из РФ.

Польские кулинары массово «отменяют» русские вареники и пельмени, назвав их украинскими. Рецепт тот же, а вот название теперь - "правильное"!

А вот кафе Kashi Art Cafe & Gallery не стало переименовывать русский салат (так за рубежом называют оливье), а просто исключило его из меню. Фото: СОЦСЕТИ

А вот кафе Kashi Art Cafe & Gallery не стало переименовывать русский салат (так за рубежом называют оливье), а просто исключило его из меню.

Такие же решительные шаги по поддержке Незалежной предприняли и американские бары. По данным "Business Insider", владельцы питейных заведений массово стали переименовывать коктейль на основе водки и имбирного пива "Московский мул" в "Киевского мула", а также стараются избавиться от русской водки в рецептуре.

Водка "Столичная", которая уже давно производится не в России, "самопереимновала" себя в "Столи", чтобы избежать "народного гнева". Владелец бренда Юрий Шефлер, который фактически украл название и проиграл уже несколько судов в различных странах, утверждает, что был выслан из России в 2000 году, так как "является врагом Путина" (на самом деле сбежал сам, поскольку был фигурантом уголовного дела о захвате торговой марки).

Да что там какая-то "Столичная". Даже Samsung переименовал свои гибкие флагманы в некоторых странах. Теперь Galaxy Z потерял свою Z, чтобы не напоминать о российской военной операции.

Пострадала и культура. Музей "Эрмитаж Амстердам", бывший до последних событий филиалом петербургской коллекции, переименовали в "Голландское наследие Амстердам", хотя не очень понятно: неужели явно нерусское слово эрмитаж может угрожать Нидерландцам.

Даже такой бесспорный мировой герой как Юрий Гагарин попал под санкции. Американская НПО Space Foundation решила убрать имя первого космонавта из названия своего ежегодного благотворительного мероприятия "Юрьев вечер", назвав его нейтрально "Празднование космоса: узнайте, что дальше".