Немецкие кафе исключили из меню картошку-фри: Из-за антироссийских санкций в ФРГ пропало подсолнечное масло

В Германию, как и во многие другие страны Европы, подсолнечное масло импортировалось из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие рестораторы и управляющие сетями фастфуда вынуждены исключить из меню картофель-фри. Любимое лакомство стало не на чем готовить – в ФРГ возник острый дефицит подсолнечного масла.

В Германию, как и во многие другие страны Европы, подсолнечное масло импортировалось из России. После введения антироссийских санкций имевшиеся запасы масла были раскуплены и использованы, передает WDR.

- Цены и графики поставок сырьевых продуктов всегда были подвержены колебаниям. Я всю жизнь работаю в ресторанном бизнесе, но никогда не сталкивался с такой чрезвычайной ситуацией, как сейчас. – рассказал управляющий одним из немецких ресторанов Эрвин Отт.

Кое-кто решил, что отсутствие картошки-фри в меню – первоапрельский розыгрыш, но владельцам ресторанов и кафе не до смеха: это блюдо, что называется, делает кассу, особенно в сетях фастфуда. Причем жарить картошку на другом растительном масле не столько накладно, сколько непрактично – она получается не такой хрустящей и ароматной.

Также в числе пострадавших – производитель картофельных чипсов. Глава предприятия по их производству Кристиан Киршнер жалуется, что «расходы на производство уже возросли на 50%, а подсолнечное масло добывать в Германии становится все труднее».

Ранее «КП» сообщала, что ажиотажный спрос на подсолнечное масло российского производства возник в Турции, которая не вводила экономических санкций против России.