Аферисты разговорного жанра: Звонил Зеленский, просил 100 рублей в долг

Все мошенники внимательно следят за новостями. Как только происходит что-то из ряда вон, о чем начинают говорить из каждого утюга, аферисты запускают эту тему в оборот. Фото: Shutterstock

Все мошенники внимательно следят за новостями. Как только происходит что-то из ряда вон, о чем начинают говорить из каждого утюга, аферисты запускают эту тему в оборот. Сейчас большая часть обманок строится вокруг санкций и спецоперации на Украине.

Мы собрали самые заметные схемы.

ПОМОЩЬ С ОТКРЫТИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО СЧЕТА

Картами российских банков нельзя расплачиваться за рубежом. Но аферисты уже предлагают решение: телеграм-каналы обещают помочь завести счет в иностранном банке. Нужно всего ничего – перевести 120 тысяч рублей для минимального баланса при оформлении карты.

Клиенту гарантируют полный сервис – расплачиваться виртуальной картой можно уже в день открытия счета, а сам пластик курьер должен подвезти в течение недели. Он же и заберет подписанные банковские бумаги.

Надо говорить, что клюнувшие на рекламу люди не увидели больше ни своих денег, ни карты?

Совет: если очень хотите карту, которая не будет заблокирована на Западе, придется ехать лично в другую страну и открывать там счет. Например, сейчас люди за этим летают в Узбекистан или Азербайджан.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

До 9 сентября 2022 года Центробанк запретил банкам менять рубли на наличные доллары. Как результат, уже появились жулики, обещающие продать валюту неофициально.

Обманщики работают чертовски убедительно и с размахом. Встречу назначают прямо в филиале какого-нибудь банка. Чем больше помещение, тем лучше. Деньги забирает якобы сотрудник банка, чтобы отнести в кассу на проверку. Он же по легенде должен вернуться назад уже с долларами.

Конечно, никто не возвращается. Аферист только изображает финансиста – большой филиал необходим жуликам, чтобы не выделяться и смешиваться с обычными посетителями.

Совет: легально поменять рубли на доллары сейчас не получится. Купить валюту можно только безналично - через мобильное приложение банка или на бирже через брокерский счет (с комиссией 12%). Но снять американские деньги до сентября в любом случае нельзя.

ФЕЙКОВЫЕ ПИСЬМА

У преступников вернулись в моду скам-письма (это липовые письма, но очень похожие на настоящие). Сообщают, что аферисты прикидываются Службой судебных приставов – они рассылают требования погасить долг. В электронном письме есть ссылка на платежный сервис, где можно рассчитаться сразу.

Мало того, что обманщики получают чужие деньги, к ним еще попадают и данные банковских карт их жертв.

Другой вариант: крупным фирмам присылают письма с требование погасить небольшой долг (800-1000 рублей) за доставку чего-нибудь. Расчет на то, что бухгалтерии проще будет заплатить сразу, чем разбираться в подлинности обращения.

Совет: никогда не переводите деньги по ссылкам из электронного письма. Если вам говорят о долге – проверьте его на официальном сайте приставов или на портале Госуслуг.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

«Службу безопасности Сбера» (как любили представляться аферисты) теперь заменили липовые телефонные и интернет компании. Людям звонят операторы, чтобы рассказать об изменении тарифов после введения санкций. Якобы услуги дорожают из-за курса рубля или запрета импорта.

Но главная цель преступников все та же: выудить личные данные жертвы. Сейчас номер карты и проверочный код пытаются вызнать под предлогом экстренной доплаты за связь или для того, чтобы «сохранить смс-информирование». Истории могут быть разными.

Совет: никогда не сообщайте по телефону паспортные данные и сведения о банковской карте. Этот совет универсален и на будущее, когда аферисты придумают новые способы обмана.

До 9 сентября 2022 года Центробанк запретил банкам менять рубли на наличные доллары. Фото: Иван МАКЕЕВ

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Отдельный вид мошенничества: сбор денег для пострадавших. Аферисты в соцсетях и мессенджерах призывают россиян переводить деньги на покупку гуманитарной помощи беженцам с Украины. Тут же постятся истории и фото несчастных людей.

Это разводка древняя как мир. К сожалению, преступники давно научились убедительно подражать настоящим благотворительным фондам. Но собранные обманщиками (как бы убедительны они не были) деньги никогда не попадают нуждающимся.

Совет: на сайте есть информация о всех основных благотворительных фондах. Хотите помочь беженцам или больным детям – найдите в разделе НКО Москвы подходящую организацию и переведите деньги ей. Тут только проверенные организации.

ТЕЛЕФОН ПО ДЕШЕВКЕ

Жадность – это та черта, на которой любят играть все обманщики. Сейчас, когда зарубежная электроника сильно подорожала, преступники ловят жертв на вкусные цены. Они выставляют в интернете объявления со стоимостью условного нового телефона или телевизора в два раза ниже, чем у остальных.

Дальше покупателя либо просят перевести предоплату, либо вообще заплатить всю сумму вперед (в случае доставки). Если жертва достаточно жадная, чтобы рискнуть ради дешевой техники, то деньги уходят безвозвратно.

Совет: 1. Старайтесь избегать подозрительно дешевых объявлений. Чудес не бывает, и должен быть подвох.

2. Старайтесь не переводить вперед слишком большие суммы. У всех служб доставки есть возможность заплатить при получении.

Попросите продавца в реальном времени показать товар по видеосвязи. Обычно у мошенников на самом деле нет того, что они продают, поэтому 99% аферистов на этом этапе сольются.

ОПРОСНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Проснулись не только мошенники, но и пропагандисты. Хотя впору их назвать психологическими террористами. Людей дурят фейковыми опросами.

Последний случай: робот обзванивает всех подряд, чтобы «узнать мнение» о решении президента начать мобилизацию и запретить мужчинам выезд за рубеж. Естественно, Путин ничего подобного не указывал. Но пока человек разберется, тревожность-то вырастет.

Главная цель таких фейков: посеять неуверенность. Подобное вранье называется «формирующим опросом». Это когда агитацию маскируют под социологическое исследование. Робот звонил с номера: 495-502-32-05, - которым мошенники пользуются давно. В интернете есть отзывы, что с этого же телефона раньше собирали на лечение родственников, а еще продавали защитные амулеты…

Совет: не надо поддаваться панике, если кто-то где-то что-то рассказал. Перепроверяйте любую информацию в официальных источниках.

ЗВОНКИ ИЗ ВОЕНКОМАТА

Из той же песни - фейковые звонки из военкоматов. Робот обзванивает всех мужчин подряд, сообщая об экстренной «мобилизации».

Цель здесь такая же, как и у липового соцопроса – заставить людей нервничать. В Минобороны уже заявили, что за обманом стоят украинские спецслужбы. Никакого призыва запасников не предполагается.

Совет: в Минобороны рекомендовали просто не обращать внимание на фейки. Мы же еще раз советуем перепроверять информацию, так как сейчас не всегда просто отличить правду от вранья.

ДОРОГИЕ СОСЕДИ

- На последней неделе февраля количество мошеннических звонков стало снижаться, в будние дни их количество снизилось в 2-3 раза, к выходным — в 4 раза. Тенденция сохранилась и в марте, - рассказали kp.ru в «Лаборатории Касперского».

Аналитики компании T.Hunter уверены, что это связано с военной спецоперацией на Украине. Дело в том, что больше половины мошеннических колл-центров в последние годы работали с украинской территории. Причем, «бомбили» звонками именно россиян, чувствуя в этом особую доблесть и безнаказанность. Осенью прошлого года журналисты даже нашли один такой колл-центр в Киеве — в здании напротив Службы безопасности Украины. Видимо, СБУ «крышевало» мошенников.

С началом спецоперации на Украине, всем этим колл-центрам в Киеве, Харькове, Днепропетровске стало резко не до звонков. А оставшиеся на Западе Украины переключились на психологические атаки. Например, звонят и включают запись с голосом Зеленского: «Не пускайте своих мужей и сыновей на Украину». Или рассылают СМС: «Мы знаем, что в России стало трудно жить, бензин и доллар дорожают. Напишите, что вас больше всего беспокоит».

Пришлось ответить: «У нас все хорошо, доллар уже дешевеет. Бензин тоже. А у вас?»