«Единая Россия» будет сотрудничать с белорусским объединением «Белая Русь»

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1 апреля, накануне Дня единения народов России и Беларуси, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько подписали соглашение о сотрудничестве

«Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» в ходе подписания документа. - Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов».

Российский политик также отметил важность участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных программ по интеграции. Напомню, наши страны работают над сближением и гармонизацией в макроэкономической, денежно-кредитной, промышленной политике, налоговом законодательстве, формируют единые рынки нефти, газа и электроэнергии.

«Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров, - отметил Геннадий Давыдько значимость экономической интеграции двух государств. - Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы», — резюмировал белорусский политик.