Ингеборга Дапкунайте сбежала из России вместе с пятилетним сыном

Актриса Ингеборга Дапкунайте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с пятилетним сыном Алексом уехала в Европу. Звезда театра и кино сбежала из России в Бельгию.

Ингеборга Дапкунайте до недавнего времени была актрисой Театре наций. В феврале она приняла решение уехать в Брюссель. "Я давно уехала из России. По разным причинам... Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама", - цитирует артистку news.ru.

Отметим, Ингеборга была замужем трижды. Ее первым мужем стал актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Студенческий брак продлился недолго.

Актриса влюбилась в британского театрального режиссера Саймона Стоукса, у которого играла в спектакле. Она сама сообщила мужу о разводе. Однако вторая попытка построить семейное счастье не увенчалась успехом. Через несколько лет отношения актрисы и режиссера сошли на нет.

Ее третьим мужем стал ресторатор Дмитрий Ямпольский. Состоятельный и привлекательный мужчина на 10 лет младше избранницы, но это не помешало их счастью. Влюбленные сыграли свадьбу в Англии подальше от любопытных глаз. Впрочем, с ним она тоже рассталась.

В начале 2018 года Дапкунайте познакомила общественность со своим маленьким сыном Алексом, которому на тот момент было уже два года. Подробности появления на свет единственного наследника она сообщать не стала. По слухам, мальчика звезде, которой тогда было 53 года, родила суррогатная мать. Сама актриса не обсуждает эту тему даже с близкими друзьями. Известно лишь, что Алекс очень похож на свою знаменитую маму.