Российское лекарство получило международное признание

Российский препарат «Полиоксидоний» показал хорошие результаты при лечении COVID-19. Фото: Shutterstock

Российский препарат «Полиоксидоний» показал хорошие результаты при лечении COVID-19. Об этом рассказал авторитетный медицинский журнал Drugs in context.

Лекарство применяли параллельно со стандартной терапией от ковида. Оказалось, что «Полиоксидоний» (действующее вещество азоксимера бромид) безопасен, переносится пациентами хорошо и при этом терапия с его применением дает 50% эффективности по сравнению с лечением в контрольной группе (3%), где это лекарство не использовали. К тому же уровень смертности в основной группе был почти в 20 раз меньше, чем в группе контроля (1,2% и 25% соответственно).

В основную группу вошел 81 пациент. Первые три дня препарат вводили внутривенно, а затем через день внутримышечно вплоть до 17-го дня лечения. Вторая же группа, в которую вошли 100 человек, проходила стандартное лечение от коронавирусной инфекции.

Важный момент: состояние людей, которые были включены в основную группу, изначально было более тяжелым, чем у пациентов из группы сравнения. Зачастую людям была необходима искусственная вентиляция легких.

Авторы исследования пришли к выводу, что препарат показал себя эффективным и безопасным, с хорошей переносимостью.