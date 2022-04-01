Певица Варвара: «В шоу «Две звезды. Отцы и дети» мы с сыном переживали, как Лариса Долина оценит наш номер»

Певица Варвара с сыном Ярославом. Фото: Личный архив

Проект Первого канала «Две звезды. Отцы и дети» плавно подошел к концу. Финал еще не показан, однако, по признанию одной из участниц – певицы Варвара, ей совершенно не важно, какое место занял ее дуэт с сыном Ярославом. Потому что это тот случай, когда важнее само участие. Варвара рассказала «КП» о том, как снимался проект.

- Варвара, вы одна из самых ярких участниц проекта. Расскажите свое мнение о нем – насколько он интересен лично вам как профессиональному музыканту?

- Мне проект интересен прежде всего тем, что я, как профессиональный музыкант, могу попробовать себя в новых жанрах, показать зрителю свои возможности, раскрыться для них как-то иначе. Второй момент – это такая хорошая встряска для меня, очень полезная. Я выступаю в стиле этно и фолк, а тут мы поем совершенно разные песни – и рок, и легендарные голливудские хиты… К тому же, я выступаю не одна, а в дуэте с сыном, и это тоже что-то новое, под него нужно подстраиваться, спеться с ним. И в итоге выдать зрителю яркий интересный и достойный номер – это такая непростая работа, скажу я вам. Особенно в начале проекта. Потом стало полегче. Но все зависит от песни. Бывали и такие, к которым я не знала, с какой стороны подойти.

- Почему вы пригласили участвовать именно Ярослава?

- На самом деле я приглашала не только его. Предлагала и Варе, дочке. Она очень достойно поет, хоть и скромничает в этом вопросе. Но она сразу отказалась – у нее последний курс Высшей Школы Экономики, экзамены, плюс работа, и в тот период она еще к свадьбе готовилась. А Ярослав согласился – сказал, что такой шанс нельзя упускать. Он никогда не занимался музыкой профессионально, но петь любит – все-таки гены сказались. Пел в караоке, просто для себя поет. И уже на проекте он признался, что выступить на большой сцене для него было мечтой еще с детства. Спеть как со мной, так и одному – Фрэнка Синатру. Так что он пошел реализовывать свои детские мечты.

- В какой сфере он работает?

- Он далек от музыки – работает в сфере пиар в крупной компании. Сам также проводит мастер-классы, учит. Но творческая жилка у него есть, артистизм, харизматичность. Я рада, что он согласился, не смотря на свою занятость – у него был сложный период в работе в это время – много задач, командировки. Из-за этого мы мало репетировали. И именно поэтому я часто подстраивалась под его выбор песен. Он просто ставил меня перед фактом: «Мама, я знаю вот эту песню и могу ее хорошо спеть», - и я уже думала, как мне в нее влиться.

По признанию певицы Варвара, ей совершенно не важно, какое место занял ее дуэт с сыном Ярославом. Потому что это тот случай, когда важнее само участие. Фото: Личный архив

- Расскажите, как вы с ним спелись? Быстро получилось стать полноценным дуэтом?

- Дуэт мы назвали «авантюрным» (смеется). Дело в том, что до этого мы не пели вместе никогда. И спели в первый раз только когда началась подготовка к проекту, на репетициях. Спелись быстро, проблем у нас не было. Нам комфортно вместе на сцене. И в итоге дуэт вышел не только авантюрным, но и сильным. Особенно во второй половине шоу, когда он расслабился. Проект вообще пошел ему на пользу - у него сильно снизился страх сцены. Ярослав обрел такую уверенность в себе, которая поможет ему и в жизни, и в карьере. На сцене он весь отдается музыке, и даже не дрогнет, если что не так, а если и дрогнет, то не покажет. Это уникальная способность! Ярослав ничего не боится. И это было для меня открытием. Он очень достойно прошел через многие сложности. К тому же, он очень ответственный – всегда приедет вовремя, всегда готов к выступлению, не смотря на то, что мало репетировали вместе из-за его занятости.

- Жалеете, что не отдали его в музыкальную школу?

- Да, сейчас жалею. На первых же репетициях, когда готовили песню «Вдоль по Питерской», мы обнаружили у него в голосе ноты баса профундо - это очень низкие обертона мужского голоса. Если бы он учился музыке, у него стопроцентно был бы оперный голос.

- За кого больше переживали во время выступлений?

- За него, наверное, за то, что было мало совместных репетиций. Но, несмотря на это, все наши номера получались очень достойными. Мы старались делать каждый непохожим на предыдущий, таким ярким мини-спектаклем.

- В одном из первых выпусков вы спели песню «О рыбаке» на каком-то редком языке. Откуда такой выбор?

- Это песня на гэльском языке, и я пою ее очень давно на концертах, она давно в моем репертуаре. На этом языке разговаривают на данный момент всего около 2.000 человек. Я в свое время учила песню с педагогом, разбирала каждое слово, и Ярослав тоже занимался, когда учил. И это, кстати, тот случай, когда я выбрала песню и поставила его перед фактом – будет она, и все, без вариантов. Он был в шоке, но справился с задачей. Выучил песню всего за 5 дней.

- Расскажите о нескольких самых запоминающихся номеров для вас.

- Первые две композиции – «О рыбаке» и «Вдоль по Питерской» - это из моего репертуара, и я здесь чувствовала себя в своей нише. А вот дальше выбор песен был в основном за Ярославом, и мне пришлось подстраиваться. «Я верю» Ляписа Трубецкого - на самом деле эта песня сейчас очень актуальна, в ней огромный смысл. С этим выступлением связана отдельная история: прямо перед съемками у Ярослава сел голос и поднялась температура. От нервов, от волнения. И пришлось реанимировать его, чтобы он мог петь. Для любого артиста это знакомая история, но Ярослав столкнулся с этим впервые и очень достойно прошел это испытание.

Фрэнк Синатра «Нью-Йорк» - лично для меня сложная песня. Ярослав ее хорошо знает и часто поет в караоке. Но вот рассчитана она исключительно на бархатный баритон, который есть у Ярослава с примесями баса, но которого нет у меня… И мне здесь пришлось сложно. Я не знала, как мне к ней подступиться. Послушала Лайзу Минелли в дуэте Синатрой, но эта женская партия мне не подошла. Пришлось с нуля выстраивать свои отношения с этим шедевром, придумывать, как с ним взаимодействовать, как вписаться в него. За этот номер я особенно переживала – выбираю такую великую песню, ты отвечаешь за ее исполнение. К тому же, в жюри была Лариса Долина, и нам об этом сказали прямо перед выходом на сцену… Но в итоге справились хорошо. Когда судил Лев Лещенко, мы волновались. Ярослав мне тогда сказал: «У меня такое ощущение, что там сидит Марк Бернес»… И с Боярским тоже было волнительно.

Одним из самых ярких наших номеров можно назвать «Гуантанамера» - песню кубинского происхождения, которая стала гимном Кубы. Оказалось, что петь на незнакомом языке, на кубинском испанском, куда сложнее, чем мы думали. Но получилось очень ярко, достойно, смело, а главное – нам удалось передать задор и настроение песни.

Многие из выбранных Ярославом композиций ставили меня в сложное положение, но я говорю ему спасибо за это! Я всю жизнь пою этно и фолк, мне не всегда просто перестроится на рок или джаз, но, решая такие музыкальные задачки, я сама открываю в себе что-то новое.

- Кто отвечал за костюмы?

- В нашем дуэте это была я. За Ярославом больше была музыкальная часть, за мной – костюмы. Шили их стилисты, мастерицы Первого канала. Я высылала им референсы, они показывали режиссеру, тот утверждал, и уже потом их шили. Каждый костюм - уникален. Чего стоит одно платье для номера Фрэнка Синатры! Это шикарное платье было сшито за одну ночь и преподнесено мне за час до выступления. Село идеально, и я сразу приняла образ того самого старого доброго Голливуда и наполнилась его атмосферой и настроением. В номере «Гуантанамера» мы позаимствовали ткани и фурнитуру у Dolce & Gabbana, в номере «За тех, кто в море» идеально подошел наряд из круизной коллекции Шанель. Это, кстати, один из моих любимых брендов.

Многое было использовано и из моего личного гардероба. Например, на песне «Сплин» «Мое сердце остановилось» - это полностью мой образ – вещи бельгийского дизайнера Анн Демельмейстер. А наряд из номера «Вдоль по Питерской» - это один из моих концертных костюмов.

Для меня всегда была очень важна визуальная составляющая, и, я считаю, что в этом проекте она у нас была достойная. Красивые, яркие, потрясающие костюмы, идеальные для своих номеров.

- Часто переживали из-за оценок?

- Конечно, мы переживали за оценки, за замечания к нашим выступлениям. Но, знаете, тут такая двоякая история. С одной стороны, оценки - часть шоу, в этом есть интрига, азарт, интерес для зрителя. Но лично для меня это проект, где оценки, наверное, не так важны. Потому что как можно сравнивать в вокальном плане участника, у которого нет музыкального образования и опыта, как у Ярослава, и тех, кто профессионально занимается вокалом и уже сам давно выступает? Это невозможно. Тут можно оценивать только прогресс участника, сам номер, артистичность, гармоничность дуэта. И в этом плане у нас все было очень хорошо.

- А какая обстановка была за кулисами?

- Хорошая, теплая. Само шоу очень душевное и позитивное, в нем растворяешься и начинается творчество, ты поглощен им. Нет никакой конкуренции. Да и какая конкуренция может быть, когда в проекте собраны все мэтры, любимцы публики? За кулисами все общались, поддерживали друг друга. Для многих детей-участников, конечно, все воспринималось немного иначе – они не были знакомы между собой, они волновались, постоянно сталкивались с великими артистами за кулисами. Я имею в виду прежде всего тех, кто не имеет отношения к музыке. Но уже ближе к середине проекта все расслабились и просто получали удовольствие.

- Для вас это не первый подобный проект. Вы же участвовали в «Универсальном артисте»?

- Да, это был похожий по формату проект. И, скажу честно, тогда я волновалась гораздо больше, чем сейчас. Сейчас это такое доброе семейное шоу, а «Универсальный артист», хотя там тоже участвовали известные артисты, мэтры, был более конкурентным. К тому же, там мы не выбирали песни, нас просто ставили перед фактом, и мы никогда не знали, что нам достанется.

- Сейчас вы довольны результатом «Две звезды. Отцы и дети»?

- Безусловно. Самое главное, что мы с сыном провели вместе время, сблизились еще больше, что оба получили удовольствие от участия в проекте. И хотя финал задерживают, его результаты не так уж важны – мы с Ярославом прошли свои уроки в этом шоу – каждый свои. Он в итоге исполнил свою мечту, даже две, обрел огромную