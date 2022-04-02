Четыре правила счастливой весны

Весна вступает в свои права, и, казалось бы, организму должно стать полегче. Однако, это не всегда так. Фото: Shutterstock

Россияне героически сражаются с тревожностью и стрессами. Но ведь так во всем мире! Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, уровень тревожности и депрессии во всем мире вырос за последние два года на 25 процентов. Радует, что весна вступает в свои права, и вроде бы организму должно быть полегче. К сожалению, только длинный световой день и зеленые листики на деревьях сами по себе не сделают вас счастливее. Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала kp.ru, как поддержать свое физическое здоровье и улучшить настроение в эти весенние дни.

- К сожалению, уровень нервного напряжения действительно растет во всем мире. Даже если последние события не касаются человека лично, нет родственников на Украине, то, все равно, начиная с периода пандемии, когда все было очень сложно, непонятно, и вплоть до сегодняшнего дня, - мы наблюдаем значительный рост напряжения в обществе, - говорит Зухра Павлова. – Не все, к сожалению, ходят к докторам, а ведь своевременная медикаментозная терапия – начиная с очень простых препаратов, и вплоть до более серьезных лекарств – существенно уменьшает последствия депрессивных состояний или повышенной тревожности.

Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока вы не дошли до доктора, есть несколько простых и действенных способов поддержать свое здоровье и настроение.

1. Одно из лучших средств от упадка настроения и депрессии – это солнечный свет.

- Солнечный свет стимулирует синтез определенных веществ, которые нормализуют эмоциональный фон. Я и сама в качестве профилактики депрессивных состояний регулярно гуляю по парку на солнышке и дышу свежим воздухом, - говорит Зухра Павлова. – К сожалению, у нас солнце нечасто показывается поэтому если вы чувствуете перенапряжение и есть возможность, то можно взять отпуск на неделю или 10 дней и отправиться в санаторий в какое-нибудь теплое и солнечное место.

Такой небольшой отпуск весной позволит перенастроиться, и, возможно, лекарства для дальнейшей коррекции психофизического состояния уже не понадобятся. Однако врач все же рекомендует не пренебрегать походом к доктору, потому что самому человеку бывает сложно оценить уровень своей тревоги.

2. Физическая активность. Мышечное напряжение снижает уровень стресса.

- Мы все замечали за собой, что, когда нервничаем, начинаем ходить из угла в угол. Это внутренняя защитная реакция. Простой способ через активность мышц снизить активность гормонов стресса и спасти человека от его последствий, - говорит Зухра Павлова.

С приходом теплого времени года пробежки становятся куда приятнее. Фото: Shutterstock

3. Помним, что весна – это пик авитаминоза.

- Поливитаминные комплексы, комплексы Омега 3 и D 3 очень благоприятно влияют и на органику нашего тела, и на наш эмоциональный фон, обладают легким противотревожным свойством, - напоминает доктор.

4. Пьем воду в достаточном объеме.

- Вода прекрасно нормализует кровоснабжение мозга и помогает профилактике разных неприятных состояний, в том числе и эмоционального свойства, - уверена Зухра Павлова.