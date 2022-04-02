Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 апреля 2022 года: Зеленский подозревает спецслужбы, Кадыров ставит ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В Белгород прилетело

В Белгороде произошёл пожар на нефтебазе из-за авиаудара двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте, - так написал белгородский губернатор Гладков. Два работника нефтебазы пострадали, 8 цистерн догорают, в Киеве тихо ликуют. Как говорил классик: потом считать мы стали раны…

Пауки в банке

Вместо первоапрельского розыгрыша два высших офицера СБУ лишились погон. Из-за чего? Из-за нарушения ими присяги – по версии Зеленского. «Принято еще одно решение касательно двух антигероев», - заявил шестой глава Украины в очередном видеообращении. Под раздачу попали бывший глава Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко и начальник Главного управления внутренней безопасности Службы Андрей Наумов.

Немного чеченского позитива

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинским националистам в Мариуполе: «Знаю, вы хотите сдаться. У меня есть ваши переговоры [по радиосвязи - ред.]. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем... Если вы станете на правильный путь, как в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию... Один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим». Добавить к этому заявлению особо нечего.

Апрельские дамбы

Украинские формирования, отступающие под Изюмом, взорвали дамбу Оскольского водохранилища. Так они пытались остановить наступление российских войск. Вода залила Святогорск и Студенку. Возникли проблемы с водоснабжением в Харьковской области. Продвижение подразделений ВС РФ продолжилось.

22 военачальника под следствием

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения бывшему главе военного ведомства незалежной Валерию Гелетею, экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко, ну и еще 20 относительно героическим военачальникам самостийной. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Если украинские генералы думают, что российский генерал так пошутил – то это вряд ли, даже 1 апреля.

Альянс играет с огнем

Усиление северо-атлантического альянса на восточном фланге и поставка Украине вооружений - это «игры с огнем». Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Николай Кобринец. Дипломат охарактеризовал как "тревожные" военные поставки НАТО в адрес Киева. И уточнил, что военный блок привел в повышенную боевую готовность 40 тысяч военных. Ну шепните им волшебное слово «Кинжал» - и парни рассосутся по пабам!

123-е предупреждение Китаю

Евросоюз мечтал на виртуальном саммите ЕС - Китай убедить КНР не оказывать своему великому северному соседу финансовую или военную помощь. Понятно, что из-за спецоперации в незалежной. «Эта ситуация на Украине - вопрос на миллион долларов, вокруг которого разворачиваются дискуссии», — заявил представитель ЕС. А, может, все-таки на миллион евро - ну или на миллион юаней?

Чернобыльские мотивы

Украинская сторона сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте атомного агентства. Контроль был передан «в письменном виде». По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных направились на север.

Бастион ударил по штабам

«Ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе Шахтерского на Донбассе», - так заявил генерал Игорь Конашенков. По его словам уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Морпехи очищают атмосферу Российские морские пехотинцы завершили зачистку населенных пунктов в Киевской области. В итоге морские пехотинцы взяли под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров. И даже если они эти поселки покинут - память останется надолго.

Хабаровская рапсодия

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) продолжают поддерживать группировку ВВО, участвующую в специальной операции на Украине, и принимают активное участие в военно-патриотических мероприятиях под общим названием «Сила V правде». С аэродрома «Хабаровск-Центральный» вечернее небо краевой столицы осветили световые лучи в форме латинской буквы «V».Предварительно военнослужащие авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае, для осуществления военно-патриотической акции подготовили аэродромные прожекторы, предназначенные для освещения взлетно-посадочной полосы в тёмное время суток.