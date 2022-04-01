Максим Галкин выступил с важным заявлением из Израиля Фото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри уже месяц находится в Израиле. Звездное семейство обосновалось на вилле в Кесарии на берегу Средиземного моря. И пока Примадонна занимается домом и детьми, шоумен не сидит без дела.

Максим Галкин вовсю готовится в концертам в Израиле. На шоу мужа Аллы Пугачевой можно попасть, купив билеты по цене от шести до десяти тысяч рублей. "Дорогие друзья, уже в июне состоится мой концертный тур по городам Израиля. Шабат, шалом!" - поделился 45-летний Максим.

Он, к слову, изменился внешне. Артист избавился от длинных волос и как будто бы помолодел. Артист старается вести активный образ жизни.

Ранее стало известно, что юморист работает переводчиком у собственной жены. Как известно, Галкин свободно владеет немецким, английским и французским языками.

Напомним, сама Примадонна уверяла, что вернется в Россию. Свой отъезд она называла временным, отметив, что уехала с семьей на каникулы. Певица регулярно проходит обследование в одной из израильских клиник. Она лечится от диабета. Ей прописали таблетки от диабета. Она начала их принимать и сильно похудела.