А доживет ли блогер Вольнов до своих 6 лет колонии

Пранкер представляется матерям и женам военнослужащих волонтером, который разыскивает военнослужащих, что давно не звонили домой.

Все в жизни имеет светлую и темную сторону. Мы знаем пранкеров -юмористов Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована), которые могут остроумно развязать язык хоть Элтону Джону и Джону Маккейну, а хоть министру обороны Великобритании. На них в YouTube были подписаны 150 тысяч человек. У этих российских пранкеров есть в YouTube полная противоположность: украинский социопат Никита Кувиков (в сети Евгений Вольнов), который из Львова, а может уже из Польши строит из себя бандеровца.

На самом деле он все также зарабатывает на рекламе собирая лайки с 132 тысяч подписчиков YouTube.

И вот, что любопытно: если Лексус и Вована на YouTube после беседы с министром Великобритании закрыли, то Вольнов продолжает выступать.

Используя возможность подмены номеров, украинский пранкер названивает родственникам российских военнослужащих и ложно заявляя о гибели их близких, при этом откровенно смакует горе людей.

- Майор Поздняков, Южный округ, вам командир части не звонил еще по вашему супругу? - спрашивает Вольнов очередную жертву.

- Нет, что случилось? - с тревогой отвечает ему женский голос.

- Во время выполнения боевого задания ваш супруг получил ранение несовместимое с жизнью, погиб, - пытается торжественно чеканить каждое слово Вольнов.

Женщина заходится в рыданиях. Вольнов доволен, не перебивает. Идет запись...

Никита Кувиков (Вольнов) также представляется матерям и женам военнослужащих волонтером, который разыскивает военнослужащих, что давно не звонили домой. Потом перезванивает женщинам и записывает с ними диалоги, которые Следственному комитету России можно рассматривать, как «доведение до самоубийства». Вот один из таких диалогов.

- Так, напомните, как зовут вашего сына.

- Иванов Николай Сергеевич, - отвечает женский голос.

- Есть такой.

- Где?

- Ранен он, - Вольнов театрально вздыхает, подчеркивая свое сочувствие.

- Ранен, о господи, где находится, - женщина еще пытается сдержать плачь.

- Пытался влезть в дом местного жителя, мародерить пытался, что-то украсть.

- Да, как же. Он же ребенок совсем, - плачет мать.

- Местный житель выстрелил ему из охотничьего ружья в нижнюю челюсть, - бьет больнее Вольнов.

- Боже, где он?

- Он не сможет вам сказать где он, - в голосе Вольнова звучат нотки самоудовлетворения. - Но вы можете ему записать свое сообщение.

Женщина причитает в трубку, рассчитывая, что слова услышит ее сын.

- Ой, не записывалось, давайте повторим, - Вольнов начинает уже играть на эмоциях матери.

- Сыночек поправляйся, - рыдает в трубку женщина.

- Ну, это вряд ли, он же сейчас в плену. Вы собирайтесь и езжайте в Харьков сейчас. Он госпитале для пленных россиян, ул.Сумская, 15, - советует Вольнов.

Социопат Никита Кувиков (в сети Евгений Вольнов) активно строит из себя бандеровца.

А дальше очевидно решает добить материнское сердце: «После того, как ему отстрелили ему нижнюю челюсть, вторым выстрелом ему выстрелили в пах, девочкам он больше точно не будет интересен. Человек без челюсти и члена. Вы поедете за ним?»

- Да что вы такое говорите, - уже с испугом отвечает женщина, очевидно инстинктивно почувствовав в интонациях собеседника какой-то садистский подвох.

Таких роликов с названием «Мать русского пленного мародера плачет о своем оккупанте» можно найти на YouTube уже десятки.

- Когда же эту мразоту заставят кричать «Ахмат-сила!», - волнуются читатели в комментариях.

Другие интересуются, где этот Вольнов берет телефоны родственников военнослужащих.

Как стало известно «Комсомолке», украинский националист Никита Кувиков может использовать рекламу в российских социальных сетях и доверчивость простых людей. Распространяет сообщения-ловушки, которые предлагают бесплатную юридическую помощь родственникам военнослужащих, в том числе родителям и вдовам военнослужащих. Предлагает найти их, помочь...

Наиболее активно в последний месяц в интернете продвигают некий Фонд «Право Матери», где указан московский телефон и адрес Лучников переулок, д.4. Если попытаться найти адрес этого фонда на карте Москвы, можно выяснить, что ранее там же были зарегистрированы «Независимая психиатрическая ассоциация России» и «Российский исследовательский центр по правам человека». При этом на сайте фонда волонтерам предлагается подключиться к помощи: в продвижении, наборе данных в компьютерную базу, отправке газет и книг родителям погибших солдат, публикации статей о семьях погибших в российской армии.

Фактически предлагается заниматься сбором информации о семьях военнослужащих (надеюсь, что компетентные органы дадут оценку подобным сайтам и фондам). Винить близких военнослужащих в том, что они слишком доверчивы - бессмысленно и несправедливо. Ведь бойцы в зоне специальной операции действительно находятся без обычной мобильной связи, не всегда могут послать весточку о себе домой, теряют политруков, которые должны поддерживать эту связь с родственниками. Этим и пользуются различные «бесплатные фонды и центры», которые и собирают информацию для иностранных спецслужб, и вот для таких блогеров, как Вольнов.

Логика у подписчиков Вольнова ему вровень: если Путина одобряют 81 процент россиян, а на митинги против специальной операции на Украине вышло всего 8 тысяч человек, значит за это должны ответить все россияне». Вольнов и его слушатели не берут в руки оружие. За это на Украине можно быстро расстаться с жизнью. Они выбрали своим оружием видеохостинг YouTube, который почему-то не гнушается распространять такие ролики.

YouTube продолжает зарабатывать на систематических издевательствах Вольнова над мирными людьми, чьи близкие служат в армии и выполняют свой долг. При этом у имеющего расстройства личности Вольнова (специалисты говорят, что подобных людей можно отнести к психопатам, которые, увидев по телевидению трагедию, едут на место, чтобы подпитаться чужим горем) это все не завязано на текущую спецоперацию на Украине. Его возбуждало и возбуждает любое человеческое горе.

Тоже самое он делал в 2018 году: тогда привлек к себе внимание специалистов стримом «Угораем с Кемерово». В момент траура по погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» он заявлял, что власти скрывают гибель 300 погибших, а еще звонил в морги Кемерово и, представляясь сотрудником МЧС, советовал готовиться принять сотни тел погибших. А после того как в 2018 году узнал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области прокомментировал в сети: «это ответочка за Сирию и Донбасс».

YouTube не смущает, что садистские ролики Вольнова кормят неонацистов. Не смущает, что популяризирует пранкера, который с 2019 года заочно арестован и приговорен судом к шести годам колонии за пропаганду терроризма и находится в международном розыске. То есть распространяет контент пранкера-уголовника, который продолжает откровенно издеваться над женщинами и стариками.

Если с Вольновым все предельно понятно (пользователи сети собираются его найти и разобраться до суда), то вот с YouTube, который использует в информационной войне против России такие ролики осознанно, надо что-то делать. Такой видеохостинг нам не нужен. Его работа уже вышла за пределы добра и зла.