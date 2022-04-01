Минообороны: неонацисты предначертали Украине судьбу Помпей

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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из них за истекшие сутки:

- В Киевской области подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.

- В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.

Заминированы шлюзы и плотины в других районах Украины. Если их подорвут, то Киев и даже многие населенные пункты на Западной Украине может ждать судьба древней Помпеи. Только вместо пепла на них может обрушиться десятиметровая волна. Украинские националисты собираются использовать тактику управляемого хаоса, чтобы уйти от ответственности за свои военные преступления перед народом Украины.

- Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан, - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник высказал осторожный оптимизм по поводу гуманитарной операции в Мариуполе.

- Российская сторона не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие как от иностранных государств, так и от международных организаций. Операция продолжается, надеемся на ее успешное завершение в случае гарантированного и неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению "режима тишины" со стороны киевских властей, - отметил Мизинцев.

Напомним, что гуманитарная операция 1 апреля проводилась по личным просьбам президента Франции и Федерального канцлера Германии к Президенту Российской Федерации В.В.Путину. Вооруженные Силы России 1 апреля открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске).

По данным военного ведомства украинской стороной на текущие сутки заявлено еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону Российской Федерации.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежедневно с 10:00 (мск) продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины, - напомнил представитель Минобороны России.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания).

Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

Вместе с тем украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса.

Более того, российской стороной фиксируются случаи работы на 16 международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-Морского Флота России и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора.

Подобные действия украинских властей расцениваются исключительно как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве «живого щита».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них – 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 543 397 человек, из которых 110 979 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 66 067 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 1 840 ед.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки – 3 046 человек.

Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации Российской Федерации.

За прошедшие сутки поступило еще 1 378 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 733 575 из 2 123 населенных пунктов Украины.

Неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств.

Кроме того, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым, предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 127,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 724 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 15 в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

1 апреля 2022 г. проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 412 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.