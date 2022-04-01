Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 1 апреля 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения продвинулись на 9 км, зачистив Урожайное и блокировав части 54-й механизированной бригады ВСУ в совхозе «Октябрь».

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Силы ЛНР блокировали Кременную и Метелкино.

Подразделения ДНР завершают операцию в Мариуполе.

Высокоточным оружием ВС РФ разбиты шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и вооружения в Богуславском, Крестише, Резникове, Великой Новоселке, а также склад ГСМ.

Крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе Шахтерского. Выведено из строя до полуроты личного состава, 5 единиц бронетехники.

Силами ВКС поражены 52 военных объекта Украины.

В том числе - три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.

С начала спецоперации уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотника, 1839 танков и бронемашин, 202 установки РСЗО 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.

С начала спецоперации уничтожены 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1854 танков и бронемашин, 202 установки РСЗО, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, 1722 единицы специальной автотехники.

Шахтерское – уничтожен штаб группировки ВСУ

Урожайное - зачистка завершена

Октябрь – бои на окраинах

Кременная – бои на окраинах

Метелкино – бои на окраинах.

Богуславское – уничтожен склад вооружений

Мариуполь – выдвинут суточный ультиматум для нацбатов