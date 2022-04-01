Больная раком актриса Александра Яковлева умерла в 64 года: метастазы были в мозге

Актриса Елена Яковлева. Фото: YouTube

Актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет, сообщил режиссер Николай Лебедев. Звезде театра и кино в 2017 году диагностировали онкологическое заболевание в запущенной стадии. Она перенесла 20 курсов химиотеарапии, полностью лишилась волос и ходила в парике.

Александра Яковлева последние годы жизни боролась с раком груди последней стадии. С конца лета 2021 года от знаменитости не было никаких вестей. "Я в онкоцентре", - говорила она перед исчезновением.

Александра Евгеньевна также молила о здоровье. "Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь. Всем здоровья", - писала 64-летняя актриса.

С Николаем Караченцовым, фильм "Светлая личность", 1989 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году у нее диагностировали онкологическое заболевание в запущенной стадии. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными. По словам артистки, она находилась на грани жизни и смерти. Рак развивался в организме годами совершенно безболезненно.

Женщина узнала о недуге, когда однажды у нее неожиданно отнялись ноги. "Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего… Оказывается, это все безболезненно все происходило много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", - делилась Яковлева.

Знаменитость прошла 20 курсов химиотерапии. "Врачи были в шоке. Ведь метастазы были в мозге", - говорила артистка.

Роль в фильме "Человек с бульвара Капуцинов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Яковлева прославилась в один день, когда на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж". Режиссер Александр Митта долго искал актрису на роль красавицы-стюардессы. Когда директор картины заприметил юную Александру, та сразу приняла предложение. У нее в фильме было довольно много откровенных сцен. После выхода картины она проснулась знаменитой. "Людям было в кайф увидеть по телевидению эротику", - говорила звезда экрана. Затем были съемки в культовых "Чародеях". После чего артистка решила сосредоточиться на семье.

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