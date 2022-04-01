Евгений Минченко: Есть эффект сплочения вокруг армии и флага

Участники митинга-концерта в "Лужниках", посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Давление Запада на Россию после начала спецоперации на Украине привело к результатам, которых в США и Европе, похоже, не ожидали. Россияне не стали массово выходить на протесты. Наоборот, большинство населения страны словом и дело поддержали ее руководство в данной ситуации. Об этом говорят, в частности, и итоги последних соцопросов.

«КП» обратилась за комментарием к Евгению Минченко, президенту коммуникационного холдинга Minchenko Consulting.

- Рост рейтинга Путина — удивляет? Данные соцопросов ВЦИОМ и ФОМ дают от 79% до 83% - самый высокий за 20 лет...

- Рейтинги президента совершенно реальны. Они повторятся разными социологическими службами. Они подтверждаются анализом соцсетей. Те, кто говорят, что во время военных операций опросам нельзя доверять, потому что отвечает меньше людей – не понимают, что ситуация сейчас обратная. Я разговаривал с социологами из разных социологических служб. И они говорят, что с началом спецоперации количество «отказников» – тех, кто отказывается отвечать на вопросы социологов, несколько снизилось. Часть тех, кто прежде был аполитичен, теперь эмоционально вовлечен. И готовы обсуждать темы, прежде бывшие периферийными.

- Уровень поддержки операции в начале марта был 71%, но сейчас, похоже, снижается — люди очевидно «устают от войны», даже информационно?

- Этого нет. Есть эффект сплочения вокруг армии, которая воюет, вокруг флага. Люди видят кадры украинской военной пропаганды. В том числе, садистские. Киев неверно выбрал тональность пропаганды. И тональность пропаганды на Западе тоже неверна. Про Россию как страну, которую надо отменить и про русских как нацию, которая не должна существовать. Это тоже вызывает отторжение у большинства россиян. А когда говорят о снижении уровня поддержки спецоперации – это неверно. Если и есть какие-то флуктуации – они в пределах статистической погрешности. Более двух третей респондентов ее поддерживают.

Президент коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко. Фото: Личный архив

- Одобрение деятельности правительства у людей происходит «за компанию» - ведь рост цен на все и падение уровня жизни уже налицо, а действия кабмина это пока видимо не предотвращают?

- Говорить о том, что наше правительство как-то особо отличилось в течении последнего месяца, не приходится, но тем не менее, и его рейтинги, и рейтинги правящей партии растут. Это напрямую связано с ростом рейтинга президента, который вытягивает их за собой.

- Уровень уверенности в том, что все должно завершится нашей победой, колеблется — но большинство россиян все же полагает, что ничем кроме триумфа это закончится не может?

- Вопрос о том, верят ли россияне в победу, во многом зависит от того, что именно считать победой. Критерий, заявленный изначально довольно расплывчато – про демилитаризации и денацификации – никто до сих пор не расшифровал и не конкретизировал.

- Люди санкции воспринимают без истерики — почему? Думают, что преодолеем все равно? Или что давление Запада на Россию снизится после победы?

- Удар санкциями пришелся в первую очередь по тем, кто и так был настроен оппозиционно. То есть главные пострадавшие – часть представителей среднего класса крупных городов. И представители маргинальной части оппозиции вроде сторонников Навального. Можно видеть, как они реагируют в соцсетях: а нас то за что? Мы же наоборот, за западные ценности и против режима? Почему русские признаны преступной нацией в целом? Но для большей части избирателей возникшие трудности воспринимаются как временные. Глубокий социологический ответ мы получим не ранее конца этого года.