Военная спецоперация на Украине 2 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 апреля 2022 года.

Утром 1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стали авиаудары Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ДНР заявили о трех оставшихся очагах сопротивления украинских националистов в Мариуполе. Речь идет о центре города, предприятии "Азовсталь" и порте.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никаких окончательных планов и договоренностей в ходе переговоров между делегациями России и Украины достигнуто не было.

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий национализацию имущества россиян и тех, кто поддерживает российскую военную спецоперацию. Сообщается, что национализации будет подлежать имущество граждан Российской Федерации и "тесно связанных" с Россией иностранцев.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 под Гуляйполем. Кроме того, были уничтожены четыре БПЛА Украины