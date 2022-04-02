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Политика1 апреля 2022 21:00

Сержант Максим Кайтанов лично уничтожил три бронемашины с националистами

Плотный огонь из крупнокалиберного пулемета «Утес» помог военнослужащему удержать плацдарм
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Стрельба из крупнокалиберного пулемета «Утес», кадр из видео Минобороны РФ.

Стрельба из крупнокалиберного пулемета «Утес», кадр из видео Минобороны РФ.

В Минобороны России продолжили рассказ о героизме наших воинов в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство. Видно, что они не зря тренировали свои навыки в международных армейских соревнованиях: «Танковом биатлоне», «Снайперском рубеже», «Мастера артиллерийского огня».

Помогает и практика, полученная в боях за сирийские Дамаск и Алеппо. Этот опыт нельзя сравнить с тем, который получили последние годы украинские националисты от инструкторов НАТО на Яворовском полигоне.

Читая наградные листы награжденных наших бойцов вспоминаются слова талантливого русского полководца и известного военного теоретика Александра Суворова: «Воевать не числом, а умением». Этими словами генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения, напутствовал перед боем своих солдат. Их передают от поколения к поколению.

ПРИКРЫЛ ТАНКОМ ЭВАКУАЦИЮ РАНЕНЫХ

Старший сержант Казбек Алимурадов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ТРИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

Сержант Максим Кайтанов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед батальонно-тактической группой, в составе которой действовал сержант Максим Кайтанов, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы. В ходе боестолкновения сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортера противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета «Утес» отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем уничтожены. Своими мужественными действиями сержант Кайтанов заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было».

БЛОКИРОВАЛ НЕОНАЦИСТОВ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ

Майор Рамазан Хадживахидов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии и вел наступательные действия с целью блокировать район расположения украинских националистов. Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнем артиллерии. В результате нанесенного под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов. В ходе применения разведывательно-огневого комплекса была обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея. Также в бою Рамазан лично корректировал огонь минометных батарей мотострелковой бригады. Грамотные действия и профессионализм майора Рамазана Хадживахитова позволили подавить все огневые средства противника в зоне ответственности мотострелковой бригады, благодаря чему удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции "Лучшим воинам Мира" и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье.

- Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг, - сказал Стеклов.

Сергей Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу.

На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино. В ходе выступления артисты сообщили, что 7 мая, накануне Дня победы, планируют снова выступить в Донецке.

Творческую эстафету артисты приняли у заслуженного артиста РФ Александра Маршала, выступившего 31 марта в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Московской области.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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