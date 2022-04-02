Сержант Максим Кайтанов лично уничтожил три бронемашины с националистами

Стрельба из крупнокалиберного пулемета «Утес», кадр из видео Минобороны РФ.

В Минобороны России продолжили рассказ о героизме наших воинов в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство. Видно, что они не зря тренировали свои навыки в международных армейских соревнованиях: «Танковом биатлоне», «Снайперском рубеже», «Мастера артиллерийского огня».

Помогает и практика, полученная в боях за сирийские Дамаск и Алеппо. Этот опыт нельзя сравнить с тем, который получили последние годы украинские националисты от инструкторов НАТО на Яворовском полигоне.

Читая наградные листы награжденных наших бойцов вспоминаются слова талантливого русского полководца и известного военного теоретика Александра Суворова: «Воевать не числом, а умением». Этими словами генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения, напутствовал перед боем своих солдат. Их передают от поколения к поколению.

ПРИКРЫЛ ТАНКОМ ЭВАКУАЦИЮ РАНЕНЫХ

Старший сержант Казбек Алимурадов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ТРИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

Сержант Максим Кайтанов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед батальонно-тактической группой, в составе которой действовал сержант Максим Кайтанов, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы. В ходе боестолкновения сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортера противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета «Утес» отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем уничтожены. Своими мужественными действиями сержант Кайтанов заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было».

БЛОКИРОВАЛ НЕОНАЦИСТОВ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ

Майор Рамазан Хадживахидов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии и вел наступательные действия с целью блокировать район расположения украинских националистов. Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнем артиллерии. В результате нанесенного под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов. В ходе применения разведывательно-огневого комплекса была обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея. Также в бою Рамазан лично корректировал огонь минометных батарей мотострелковой бригады. Грамотные действия и профессионализм майора Рамазана Хадживахитова позволили подавить все огневые средства противника в зоне ответственности мотострелковой бригады, благодаря чему удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции "Лучшим воинам Мира" и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье.

- Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг, - сказал Стеклов.

Сергей Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу.

На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино. В ходе выступления артисты сообщили, что 7 мая, накануне Дня победы, планируют снова выступить в Донецке.

Творческую эстафету артисты приняли у заслуженного артиста РФ Александра Маршала, выступившего 31 марта в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Московской области.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.