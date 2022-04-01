Стюардесса, жена пограничника, мечта ковбоя: вспоминаем лучшие роли Александры Яковлевой

Роль Александры Яковлевой в фильме "Экипаж".

"Экипаж" (1979)

Первая же роль Александры стала звездной - многие считают, что виной тому ставшая легендарной эротическая сцена, в которой молодая актриса, оказавшаяся в постели с Леонидом Филатовым, не постеснялась продемонстрировать свой бюст. Впрочем, если бы дело было только в бюсте, вряд ли фильм стал бы хитом кинопроката и сделал знаменитой актрису, которой на тот момент было чуть больше 20-ти.

"Россия молодая" (1981)

После "Экипажа" Яковлеву считали (пусть и не называли, ибо в СССР в те годы такого понятия не существовало) секс-символом, однако в историческом телесериале о становлении петровской Руси ни о какой сексуальности и речи быть не могло - Александра играла жену главного героя, кормщика Ивана Рябова. И если в ее героине Таисии Рябовой и бушевала сексуальная энергия, Яковлева умело ее скрывала. Скромная, красивая, преданная (настоящая русская женщина!) - такой предстала перед зрителями Александра.

"Чародеи" (1982)

Этот фильм все вроде бы знают наизусть, но никто никогда не задумывался о том, какой актерский подвиг совершила Александра на съемках вроде бы легкой и беззаботной комедии. По сути актриса сыграла сразу две роли - милой Аленушки, влюбленной в своего Иванушка, и стервозной Алены Игоревны, которую бедный Иванушка никак не может расколдовать. Именно благодаря "Чародеям" стало ясно, что эта девушка способна козырнуть не только яркой внешностью, но и полноценным актерским талантом.

"Приказано взять живым" (1984)

Боевик о храбрых пограничниках, которые мешают западным диверсантам проникать на советскую территорию, был достаточно успешен в прокате, но в золотой отечественный кинофонд все же не вошел. А жаль, ведь фильм стал достойным образцом шпионского жанра. Ну а Яковлева, сыгравшая жену начальника погранзаставы, в очередной раз продемонстрировала умение работать на полутонах, не выпячивая свои внешние данные.

"Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

В этом фильме все актеры слегка "плюсовали", ибо жанр, в котором снята картина Аллы Суриковой, близок, скажем так, к ковбойскому водевилю. Естественно, в такой картине нужна была яркая героиня, и Яковлева, сдерживавшая свои задатки "королевы бала" в предыдущих фильмах, оторвалась здесь на полную катушку. Ее обращенные к персонажу Андрея Миронова слова "Джонни, давай сделаем монтаж!" стали классикой, о которой советские женщины в определенных ситуациях нет-нет да вспоминали.

"Экипаж (2016)

Когда в производство был запущен ремейк "Экипажа", Яковлева уже давно не имела дела с кинематографом, и все же на эпизодическую роль в новой версии своей звездной картины согласилась. Одна фраза, одна ироничная улыбка - всего этого было достаточно для того, чтобы фанаты советского оригинала приняли ленту Николая Лебедева благосклонно.