Звезда "Экипажа" скончалась от рака: о чем говорила перед смертью тяжелобольная Александра Яковлева

Александра Яковлева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о смерти Александры Яковлевой стала страшной неожиданностью для всех, кто ее знал. Актриса скончалась после долгой борьбы с онкологией в 64 года, пройдя два десятка курсов химиотерапии. И до последнего, несмотря на метастазы в мозге, сохраняла ясность ума и внутренний стержень.

Диктор Владимир Березин много лет тепло общался с Александрой Яковлевой: близкими друзьями они не были, но каждый раз при встрече не могли наговориться. Последний их разговор состоялся несколько месяцев назад, в конце прошлого года на записи телепрограммы. Спустя полтора часа в кадре они еще долго болтали за кулисами - о кино, о жизни и, конечно, о здоровье.

- Я знал о ее болезни и, откровенно говоря, готовился увидеть изменившуюся Сашу, - рассказал Березин kp.ru. - Но когда она зашла, никакой разницы я не заметил: она была полна энергии, говорила четко и ясно, очень конкретно: "Так, у нас полтора часа, давайте начинать. Больше я не могу - устаю". Хотя спустя несколько часов она уходила без тени усталости. Если бы я не был в курсе, то никогда не поверил бы, что эта прекрасная и сильная женщина тяжело болеет. Никакого надлома в ней не чувствовалось, только внутренний железный стрежень. "Я никогда не скулю", - сказала она. Теперь я понимаю, что все эти годы борьбы с раком Саша держалась на своем характере, на природной харизме.

По словам телеведущего, в тот раз Яковлева призналась: ее конкретность, порой даже резкость - это защитный механизм.

- Она была так растрогана нашей дружеской атмосферой на съемочной площадке, что сказала на прощание: "Знаешь, а мне ведь всю жизнь нужно было именно это: душевное тепло, искренность. Но вокруг этого было так немного, что я выстраивала вокруг себя китайскую стенку. И в кино, в жизни по-другому не выживешь", - продолжает диктор. - При этом, когда я восхищался ее актерским талантом, ее киноработами, Саша только отмахивалась: "Я давно не актриса! Я завязала с кино, мне этого не надо. Я единственная, наверно, ушла не как все, а по-настоящему". Ну не хотела она играть в девяностые, не понимала: "Что это за кино? Я такое кино могу на коленке сделать". Поэтому переучилась и ушла работать в Пулково, потом запускала "Сапсаны", работала в администрации Калининградской области... Мысли успеть еще что-то сделать в жизни у нее не было. "Я все успела, - говорила она, - когда не спишь, все успеваешь". У Саши даже в сознании не было ощущения, что она уходит! Она была счастливым человеком.

Тогда же Владимир Березин обмолвился о клинике в Японии, где успешно лечат рак.

- Она так удивилась: "Разве не в Германии, не в Израиле лучшие онкологи?". Очень заинтересовалась, я собирался узнать подробнее у своего знакомого, - признался ведущий. - А потом выяснилось, что мой товарищ, который вернулся оттуда и был очень вдохновлен результатами лечения, внезапно все же сгорел от рака. Чуда не случилось... И в случае с Сашей тоже. Но я запомню ее, как яркий пример силы и мужества. У нее было удивительное качество вести людей за собой, за что бы она ни бралась. По-моему, даже с Александром Невзоровым (журналист был вторым мужем актрисы. - Ред.) ей это удалось, хотя мне сложно такое представить. Я даже как-то спросил Александру - трудно с ним? На что она хмыкнула: "Что? С Сашей трудно? Да с ним просто надо уметь. Ребенок он, абсолютный ребенок!". И в этом была вся Саша Яковлева...

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