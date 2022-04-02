«Выросла до пятого размера»: Рудковская сделает уже третью операцию по уменьшению груди

Яна Рудковская. Фото: соцсети.

Яна Рудковская вынуждена снова лечь под нож хирурга. В своем Telegram-канале продюсер сообщила, что собирается сделать еще одну операцию по уменьшению груди. 47-летняя Яна уже дважды уменьшала грудь, и говорит, что ей придется сделать это в третий раз.

- Я почти каждый день делаю массаж по медицинским показаниям. Я понимаю, что через пару лет снова лягу под скальпель, потому что хочу иметь не более третьего размера. За год грудь выросла на полразмера, - призналась Рудковская.

Яна рассказала подписчикам, что ее бюст постоянно растет. Из-за этого ее мучают сильные боли в спине. Яна - обладательница очень стройной фигуры, но при этом у нее от природы большая грудь. После того, как в 27 лет она родила первого сына, ее бюст увеличился до пятого размера. Это при том, что молодая мама не кормила сына грудью. Рудковская терпела до 39 лет, но после рождения третьего ребенка все-таки решилась на операцию.

Яна Рудковская после рождения первого сына. Фото: сосети.

- Все бы ничего, но вес был 50 кг. У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство, - написала Яна в соцсети.

Рудковская просила врача уменьшить грудь до второго размера, но он в итоге оставил ей третий размер, заявив, что так будет красивее.

- Для меня это было все равно счастье, которое продлилось ровно 2 года! В 2016 моя грудь выросла снова до пятого размера! Спина начала болеть еще больше, - вспоминает Яна.

Когда продюсер в 2013 году родила сына Сашу от Евгения Плющенко, ее бюст вырос еще больше. Фото: соцсети.

В январе прошлого года она снова сделала операцию по уменьшению груди. Рудковская обратилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову.

- Яна одна из тех, у кого генетически была большая грудь. Мы ей помогли, уменьшили, сделали красивую форму, - рассказывал журналистам Хайдаров.

Яна уже два раза ложилась под нож хирурга, но ее грудь снова увеличилась в размерах. Фото: соцсети.

Напомним, У Яны Рудковской четверо детей. Ее старшие сыновья от первого брака Андрей и Николай учатся на третьем курсе в МГИМО. Третий сын от фигуриста Евгения Плющенко Саша (Гном Гномыч) успешно занимается фигурным катанием. Младшего сына Арсения Рудковская тоже планирует летом поставить на коньки. Яна не скрывает, что мечтает о девочке. Ранее продюсер говорила, что они с мужем уже работают над этим. Скорее всего, дочку им снова выносит и родит суррогатная мать.