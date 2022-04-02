Уехавший в Израиль Галкин заявил, что больше не будет показывать их с Пугачевой детей в соцсетях

Алла Пугачева и Максим Галкин увезли детей в Израиль. Фото: соцсети.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. Супруги взяли с собой детей Гарри и Лизу и сняли трехэтажную виллу с бассейном в поселке Кесария. За прошедший месяц Алла Борисовна лишь однажды вышла на связь с поклонниками, сообщив, что уехала отдохнуть и подлечиться. Однако время идет, а супруги, похоже, не собираются возвращаться на родину. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, и дети начали пропускать занятия. По слухам, Галкин и Пугачева уже подыскивают двойняшкам школу в Израиле.

Первого апреля Максим внезапно прервал молчание и опубликовал в своем Telegram-канале новый видеоролик. Юморист сообщил, что больше не будет показывать своих детей в соцсетях. Раньше Максим с удовольствием делился на своей странице фотографиями Гарри и Лизы и трогательными видео с их участием. Счастливый отец рассказывал об их буднях, успехах и милых домашних хлопотах. Но теперь артист решил на время спрятать наследников от посторонних глаз.

- Меня просят продолжать вести соцстети так, как я вел их раньше, с забавным контентом и видео с детьми. Но я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои каналы связи не будут, - рассказал Максим.

Раньше шоумен с удовольствием делился снимками Гарри и Лизы. Фото: соцсети.

Видимо, Пугачева и Галкин решили защитить детей от прессинга и негатива, который льется на них в последние дни. Многие уверены, что звездные супруги эмигрировали за границу и больше не вернутся в Россию. Уверенности в этом добавляет и тот факт, что в новом видеоролике Максим прорекламировал свои концерты в Израиле, которые пройдут в июне. Юморист пригласил израильских поклонников на свои выступления.

Впрочем, в том же ролике Галкин призвал подписчиков не верить всему, что говорят о его семье. Видимо, Максим попытался таким образом опровергнуть слухи об эмиграции из России.

Кесария – особый город для Аллы Борисовны: в 90-х годах она обвенчалась в местном храме с Филиппом Киркоровым. Галкин и Пугачева раньше часто отдыхали в Израиле, снимая свою любимую трехэтажную виллу. Поговаривали, что Алла Борисовна даже решилась на ее покупку, но певица эти слухи опровергла. В Израиле живет и старший брат Максима Дмитрий Галкин. Несколько лет назад он купил там дом.