Уилл Смит выходит из состава американской Киноакадемии

Причиной скандала стала неудачная шутка в адрес супруги Смита. Фото: REUTERS

Звезда Голливуда Уилл Смит заявил о своем намерении покинуть ряды членов Академии кинематографических искусств США. По мнению актера, он просто не имеет на это права после инцидента с ведущим церемонии вручения «Оскара» Крисом Роком.

– Я предал доверие Академии и лишил возможности других номинантов и победителей возможности получать поздравления, – сказал Смит.

Также он заявил, что готов к последствиям своего непростительного поведения. Ранее в Киноакадемии США сообщали о начале разбирательства инцидента со Смитом, передает NYT.

Сама неприятная ситуация произошла на церемонии вручения «Оскара» – высшей награды Академии кинематографических искусств США.

Ведущий Крис Рок позволил себе довольно неудачную шутку по поводу прически жены Смита актрисы, певицы и продюсера Джады Пинкетт-Смит. В ответ на это Уилл поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, что тот не имеет права шутить над его женой.

Шутка телеведущего на самом деле оказалась так себе – у супруги Смита диагностировано аутоимунное заболевание, ведущее к выпадению волос, поэтому слова Рока про ее «удивительно короткую прическу» прозвучали как минимум по-хамски.