Французские энергетики заявили, что стране уже не хватает газа

Французам порекомендовали не просто затянуть пояса, а сделать это потуже. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции уже довели Европу до безумия. И, как пообещал французскому ТВ эксперт по энергетике Николя Голдберг, будет только хуже.

- Если Евросоюз прекратит закупки российского газа, то у него не будет собственных запасов, - сказал он. – Поставок голубого топлива из России не планируется? Значит, французам ничего не останется, как мерзнуть в собственных квартирах.

Хотя, по мнению его коллеги, экономиста и специалиста по рынкам сырья и энергии Филиппа Шальмина, французы находятся в чуть более выгодном положении, чем жители Германии и Австрии.

- Франция чуть меньше зависит от российского газа, чем ФРГ и Австрия. Так что австрийцам и немцам точно не позавидуешь, - заявил он.

Шальмин рекомендует всем французам не просто затянуть пояса, а сделать это потуже, поскольку прекращение импорта газа из России уже привело к росту цен не только во Франции, но и во всей Европе.

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