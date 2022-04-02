Что случилось с американским школьником, который на шесть лет отказался от социальных сетей

Жизнь Зивера все эти годы била ключом. Фото: Личный архив героя публикации

У американки Лорны Клефсаас четверо детей: три дочери и сын.

- Каждый день я видела, как мои девочки безвылазно сидят в соцсетях, - рассказывает женщина. – Их телефон был продолжением их рук: они с ним ели, засыпали, просыпались и гуляли. Мне было неприятно все это видеть, поэтому своему младшему сыну Зиверу я предложила сделку.

Лорна поспорила с 12-летним на тот момент ребенком и предложила ему до его совершеннолетия не регистрироваться ни в одной социальной сети. Взамен она пообещала ему крупный денежный подарок на совершеннолетие.

- $1800 тогда казались мне колоссальной суммой, - рассказывает Зивер CNN. – Я думал, что смогу купить на них дом, поэтому и согласился на пари.

Свое слово Зивер сдержал. Он действительно в течение шести лет игнорировал любое общение в соцсетях, отдавая предпочтение прогулкам, чтению книг и спорту. Но абстрагироваться от того, что происходит в Интернете, у него, конечно же, не получалось: новости из Сети ему рассказывали одноклассники.

В день своего 18-летия Зивер получил от мамы конверт с деньгами. Фото: Личный архив героя публикации

- Я смотрел на них и видел, насколько они зависимы от комментариев своих подписчиков, просмотров и лайков, - продолжает молодой человек. – Одноклассники были просто одержимы и очень расстраивались, например, из-за того, что их публикацию никто не перепостил и не отметил.

Жизнь Зивера все эти годы била ключом – он хорошо учился, на уроках был более сконцентрирован, чем сверстники, легко находил контакт с людьми, а его безразличие к соцсетям сделала его уникальным.

- Многим было не понять - как так можно жить, не зная, что происходит в соцсетях, - недоумевает Зивер. – Когда друзья рассказывали обо мне другим людям, то чаще всего восхищались моей силой воли и выдержкой.

В день своего 18-летия Зивер получил от мамы конверт с деньгами. И уже на следующий день с чистой совестью зарегистрировался во многих соцсетях.

Он уже знает, как распорядится полученной суммой – купит себе большой монитор, чтобы просмотреть все фото своих друзей, который те опубликовали в Интернете за последние шесть лет.