Президент Молдовы: Страна не присоединится к антироссийским санкциям

Майя Санду пообещала, что Кишинев будет сохранять нейтралитет. Фото: REUTERS

Президент Молдовы Майя Санду однозначно высказалась в поддержку нейтрального статуса своей страны и заявила об отказе Кишинева присоединиться к санкционной войне, развязанной западными странами против России.

– Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против России, — заявила Санду в эфире Radio Europa.

Говоря о причинах, по которым Молдова выбрала именно такую тактику, Санду отметила, что эта страна находится в сильной зависимости, прежде всего, от рынков сбыта своей продукции. А это как раз Россия и Украина, доступ к которым сейчас сильно затруднен из-за спецоперации.

Кроме того, политик объяснила, что Молдова серьезно зависит от поставок из России, и присоединение к западным санкциям было бы поступком недальновидным.

– Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. украинских беженцев, 50 тыс. из которых – дети.

Ранее о том, что Кишинев не поддержит антироссийские санкции и будет исходить исключительно из принципов конституционного нейтралитета, заявлял и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

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