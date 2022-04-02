Военная спецоперация на Украине 2 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. Фото: Александр КОЦ

Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 апреля 2022 года.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что в Луганской народной республике (ЛНР) находятся 170 сложивших оружие украинских военных. По ее словам, они не желают возвращаться в расположение Вооруженных сил Украины, так как осознали, что ведущаяся Киевом пропаганда о "защите от агрессора" не соответствует действительности.

В Минобороны РФ сообщили о минировании украинскими боевиками ГЭС под Николаевом. Кроме того, сообщается, что ВСУ обстреляли село Новая Басань из крупнокалиберных артиллерийских систем.

Бывшая сотрудница Службы безопасности Украины (СБУ) заявила, что националисты украинского полка "Азов" арендовали квартиры по 5-10 человек под Харьковом за полгода до начала спецоперации на Украине. Это подтверждает информацию о планах Киева напасть на республики Донбасса.

Что еще происходит во время спецоперации на Украине 2 апреля 2022 года, читайте в онлайн-трансляции kp.ru.

ТРАНСЛЯЦИЯ

10:18 Родственников пленных бойцов ЛНР шантажируют, заставляя называть Донбасс частью Украины. В противном случае их близких угрожают убить, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, которой поступают сообщения от пострадавших.

10:14 Свыше 14,5 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР пересекло за минувшие сутки границу России в Ростовской области. Об это рассказали в Пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

10.10 Украинские силовики утром более пяти раз обстреляли населенные пункты ДНР с использованием тяжелых вооружений, сообщили в республике.

10:04 Медведев о позиции РФ по вступлению Украины в ЕС: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена.

10:02 Если бы Зеленский не провоцировал Россию, нынешнего кризиса на Украине не было бы, заявил депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

10:01 ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике.

9:28 Специалисты Международного противоминного центра ВС России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР, сообщили в МО РФ.

9:15 СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР.

9:14 Германия ни при каких обстоятельствах не будет использовать собственные Вооруженные силы на территории Украины, заявил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в интервью газете Welt am Sonntag.

8:45 ВСУ снова обстреляли Горловку, Железную Балку и Донецк. Об этом заявили представители ДНР в СЦКК. По их данным, украинские военные выпустили по населенным пунктам мины калибром 82 миллиметра и гранаты СПГ.

8:41 Сложившие оружие в ЛНР украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию. По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, речь идет о солдатах регулярных войск. Они сами признают, что стреляли по мирному населению и гражданской инфраструктуре.