Китайский Шанхай продолжает оставаться закрытым из-за карантина

Китай известен своим принципом «нулевого COVID-а». Фото: REUTERS

По заверениям китайских чиновников, 26-миллионный Шанхай переходит ко второму этапу карантина – сейчас основное внимание уделяется тестированию населения на коронавирус. При этом ограничительные меры пока не смягчаются.

Карантин в мегаполисе, который по праву считают деловой и финансовой столицей Китая, был введен 28 марта на фоне резкого роста заболеваемости.

Китай известен своим принципом «нулевого COVID-а», поэтому ждать послаблений карантина до полной стабилизации не приходится, передает FoxNews.

Сейчас в городе стало гораздо тише – остановлен общественный транспорт, а жителей просят не покидать домов без крайней необходимости. Стоят многие производства, а деловая активность Китая снизилась до минимума за последние полгода.

В то же время, это вовсе не означает, что многомиллионный гигант вымер – ездят машины служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, автомобили скорой помощи и, конечно же, грузовики, доставляющие жителям города продуктовые наборы.

По утверждениям очевидцев, наборы совершенно разные и зависят от места проживания, но большую часть в них составляют свежие овощи и фрукты – именно те продукты, которые накануне карантина сильно подорожали.

Продукты доставляются бесконтактным способом – сумки или просто пластиковые пакеты с наборами доставляют машинами к подъездам домов.

Известно, что некоторым жителям города вместо продуктов начали выдавать талоны на них, правда, не совсем понятно, как их отоварить в условиях карантина.

Кроме того, жителей мегаполиса приглашают пройти тестирование на коронавирус – для этого по улицам ходят сотрудники медицинских служб и волонтеры в защитном снаряжении, которые с помощью мегафонов объясняют людям, когда и куда им необходимо явиться.

Предполагалось, что в восточных районах Шанхая четырехдневный карантин должен был закончиться, но власти объявили, что сроки ограничений могут быть продлены.