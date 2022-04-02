Настоятель храма в украинском Изюме: собор царей, коммунистов, фашистов пережил, а сейчас пострадал от националистов

Жителям города раздали 45 тонн продуктов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции впервые доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области. 45 тонн продуктов раздали жителям города, которые несколько дней находились без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости.

В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

- У детей ветрянка, зеленки даже было не найти, аптеки разбили, - говорит местная жительница.

К военнослужащим из храма вышел поблагодарить и попросить помощи священнослужитель.

- Несколько дней люди приходили к храму, так ждали гумпомощь, - рассказывает настоятель Вознесенского собора отец Сергий.

В один из таких дней, во время проведения службы в Вознесенском соборе (построен в 1831 года) 122-мм мины украинских националистов пробили кладку в 1,5 кирпича купола собора, в результате чего пострадали несколько местных жителей. Несколько мин упали перед собором.

- Выбило все стекла. Храм царей, коммунистов, фашистов пережил, а сейчас вот пострадал, - вздыхает отец Сергий.

Российские военнослужащие согласились помочь залатать в соборе купол и остекление.

Священник проводил бойцов с гуманитарной помощью в подземное убежище, где прячутся местные жители. Многие до сих пор боятся выходить на улицу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха. Такой комплекс позволяет выполнить сплошную очистку от всех возможных мин и боеприпасов освобожденных от украинских националистов территорий.

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