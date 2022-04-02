Запад не смог сделать Россию изгоем: в Петербурге соберутся представители 69 стран

Очередной Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 15 по 18 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Странная эта штука – международная изоляция. Сколько довелось слышать заявлений в последние годы, а уж начиная с нынешнего февраля особенно, что Россия превращается в страну-изгой, что санкции выводят из списка "цивилизованных" государств, а как доходит до дела, то многое оказывается обычным пшиком. Не все, конечно, но многое.

В этом году в Санкт-Петербурге в период с 15-го по 18-е июня пройдет очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). С учетом последних событий можно было предполагать, что международным он мог бы оказаться примерно наполовину. Допустим, участие таких стран, как Бразилия, Китай, Индия, Южная Африка, Катар и Саудовская Аравия никогда не ставилось под сомнения. Но вот что касается так называемого "цивилизованного Запада", тут, если следовать логике, надо было ожидать самого натурального бойкота.

Ага, щаз! На сегодня, как сообщил "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили уже представители 69 стран. Норвегия, ОАЭ, Греция, Дания, Египет, Израиль, Сербия, Узбекистан, Словения, Финляндия, в общем, перечислять слишком долго. Но самое интересное, что свое участие подтвердили Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Австрия, США, Канада, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония и, не поверите, даже Украина.

Всего приглашения были разосланы 190 государствам. Может показаться, что ответов пока маловато, но, как заверил советник президента РФЫ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, динамика подтверждений участия в форуме примерно соответствует картине прошлого года.

- Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения, - дипломатично сформулировал он картину происходящего. Переведем с дипломатически-бюрократического на обычный русский язык. На ПМЭФ не только зачитываются доклады и происходят дискуссии по разным вопросам, но и заключаются самые выгодные контракты и сделки в международной торговле и сотрудничестве. И никакие бизнесмены не хотят упускать свою. прибыль, отдавая прибыль конкурентам.

Нет, безусловно, все еще может в какой-то степени измениться. Правительства государств, которые ведут против России самую настоящую экономическую, информационную, дипломатическую (и не только) войны, могут организовать самое настоящее преследование компаний-участников ПМЭФ, запрессовать их настолько, что вынудят отказаться от участия, но желание бизнеса этих стран сотрудничать с Россией уже продемонстрировано явно и четко. К тому же, если учесть, как западные санкции бумерангами прилетают к их авторам, то игнорирование ПМЭФ приведет лишь к ухудшению в экономиках стран, которые, как уже похоже, не будут вскоре производить ничего, кроме санкций.

В любом случае, в клочья рвется не экономика России, как хотели на Западе, а та изолента, которой они хотели изолировать Россию от всего мира.