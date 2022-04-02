Британия рискует остаться без газа, если не сможет обойти собственные санкции и заплатить в рублях

Нет оплаты - не будет и газа. Фото: REUTERS

Позиция России по поставкам газа в "недружественные страны" однозначна – оплата в "Газпром" должна прийти в рублях (как и от кого, никого не волнует), а если нет оплаты, то не будет и газа. И уже полетели "первые ласточки". По информации агентства Bloomberg, компания Shell в этом месяце не сможет рассчитаться за российский газ, поскольку Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против Газпромбанка.

Напомним, по предложенной Россией схеме, западные компании-партнеры "Газпрома" должны завести в Газпромбанке, который специально вывели из-под санкций, два счета валютный и рублевый. По их поручению компания вносит на валютный счет сумму, необходимую для оплаты газа, банк продает валюту на бирже, а вырученные за евро, фунты или доллары рубли, переводит, забирая свою комиссию, на рублевый счет иностранного клиента в своем банке, с которого компания и осуществляет платежи. Все просто и логично. За исключением одного мелкого обстоятельства исключительно для Великобритании – Соединенное королевство, в отличие от большинства стран, ввело санкции против Газпромбанка. И в итоге такая схема для британской компании Shell работать не может.

Вопрос для Shell очень больной, поскольку у компании с "Газпромом" очень долгосрочные контракты заключены. Контракт на поставки в Германию 1,2 миллиарда кубометров газа в год до 2031 года и договор на 1,4 миллиарда кубометров ежегодно до 2028-го. Позволить себе не платить и, соответственно, не получать газ она просто не в состоянии. Может, конечно, попытаться заместить российский газ американским СПГ, но это только в том случае, если сама решит вылететь в трубу. Ну что же, из любой ситуации, как говорится, есть два выхода. Первый – не получать газ из России, поскольку не могут оплатить. И второй – поискать альтернативный способ расчетов.

У той же компании Shell, например, есть впечатляющие активы в России. Которые могут очень даже приглянуться тому же "Газпрому" или его "дочкам". Например, 50% в паритетном СП с Газпром нефтью Салым Петролеум Девелопмент (СПД), которое разрабатывает Салымскую группу месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Или 50% в паритетном СП с Газпром нефтью Газпромнефть-Аэро Брянск по разработке Лескинского и Пухуцяяхского участков недр на п-ве Гыдан, А вот, к примеру, 27,5%-1 акция в Sakhalin Energy, операторе проекта Сахалин-2, в рамках которого действует завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10,9 млн т/год.

Но самый ликвидный и быстро реализуемый актив у Shell – это сеть АЗС, предприятия по производству авиационного топлива и смазочных материалов и так далее. В общем, как говорится, было бы желание, найдется и решение. Жизнь в Европе дорожает, жизнь в Европе холодает, и это не проблемы России.

Все это уже было и было описано. Можно и утром стулья, а вечером деньги. Но деньги – вперед.