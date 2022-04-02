Минобороны России нанесло украинским националистам ответный удар за диверсию в Белгороде

В Минобороны поделились со СМИ новыми успехами подразделений. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Сегодня утром Киев получил ответ за диверсию украинских националистов на территории хранилища горючего в Белгороде.

- Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Очевидно, отследили также откуда взлетали вертолеты, что посмели залететь на территорию мирного российского города.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата, - подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор также поделился со СМИ новыми успехами подразделений, которые сейчас освобождают Донбасс: "подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь в этом районе уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея".

Напомним, по данным МЧС, 1 апреля, около 05.50 на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде возник крупный пожар. Следствие выяснило, что со стороны Украины на территорию Белгорода зашли два украинских МИ-24 и нанесли удары по резервуарам с топливом, которым снабжался городской транспорт.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде и установить виновных.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины.

Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 - самолета и 84 вертолета.

381 - беспилотный летательный аппарат.

1882 - танка и других боевых бронированных машин.

203 - установки реактивных систем залпового огня.

786 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1764 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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