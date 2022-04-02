Авторынок на тормозе: cтоит ли сейчас покупать машину или брать автокредит

Рассматривать автомобиль как вложение денег не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОРРУПЦИЯ ДАВИТ НА ГАЗ

Фраза о том, что автомобиль не роскошь, уже давно устарела. Счастливые обладатели «прошлогодних» иномарок не устают хвастать, как их авто за миллион теперь стоит два-три. А те, кто планировал покупку машины сейчас, в панике: в дилерских центрах разрывают уже практически оформленные сделки и едва успевают переписывать прайсы.

- Ничего хорошего на рынке нет. Об этом говорят мои коллеги из дилерских центров. Если хороший автомобиль приходит, на него у продавца уже два-три знакомых, которые даже дают взятку - 10 тысяч предоплату и еще 40 после покупки. Представляете, что творится? - возмущается Сергей Канаев, глава Федерации автовладельцев России.

Причина безобразия – в дефиците. Из 13 российских заводов-производителей иномарок не остановлено только три. А из-за рубежа автомобиль не ввезешь: санкции, да и границы закрыты. Машины стали дефицитом, потому и подорожали. «АвтоВАЗ» поднял цены дважды за месяц – в общей сложности на 28%. А китайский Haval, который собирают под Тулой, подорожал в полтора раза. В среднем же эксперты считают, что по сравнению с началом февраля стоимость новых авто подскочила минимум на 40%.

- Китайский автопроизводитель Geely вообще убрал с сайтов стоимость авто, чтобы не травмировать людей разницей между ценой производителя и реальной в дилерских центрах, - замечает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

Сергей Канаев подчеркивает, что китайцы в будущем только усилят экспансию и продолжат повышать цены. Рынок освободился от конкурентов, их все устраивает.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что сейчас на рынке вообще нет понятия цен как таковых. Дилеры оценивают новые машины так, как захотят. И советует обратить внимание на «Большую китайскую тройку» - Chery, Geely и Haval:

- Они, может быть единственные, кто от нас не уходит, а наоборот, собираются расширять свое присутствие, - отмечает эксперт. - Сейчас в портфеле китайцев очень много интересных машин.

ПОДЕРЖАННЫЕ ДОРОЖАЮТ СИЛЬНЕЕ НОВЫХ

Если машины без пробега в дефиците, то бэушные никуда не денутся - в стране порядка 50 млн частных авто. Но здесь дела еще хуже:

- Подержанные авто дорожают даже сильнее, чем новые, - утверждает Сергей Канаев. - И рост цен усилится: поскольку сильно сократилось предложение новых машин, люди будут выходить на вторичный рынок. Какие-то марки уже подорожали на 60-70%: Toyota, Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai, KIA. Не так сильно поднялись в цене разве что американские машины, так как многие боятся их брать из-за проблем с запчастями.

- Сейчас самая неразумная идея - покупать машины по завышенным ценам, - уверен Антон Шапарин. - В условиях неопределенности люди часто хотят спасти накопления, не понимая, что автомобили обесцениваются быстрее, чем рубли. Поэтому лучше подождать, пока ситуация стабилизируется. К тому же на вторичном рынке есть целый ряд марок и моделей, которые не пользуются массовым спросом, поэтому цены на них выросли не так драматично, как на самые популярные модели. Например, Peugeot, Citroёn, которые часто наши владельцы не понимают и не любят, хотя зачастую это отличные автомобили.

- Продать сейчас можно легко, а купить невозможно. Если нужны деньги, продавайте машину, - советует Игорь Моржаретто. - Но продавать нужно только в том случае, если хотите что-то купить взамен - неважно, квартиру или другую машину. А покупать нужно только если нужна машина. Ни в коем случае не рассматривать автомобиль как вложение денег, он таковым не является, он только дешевеет. Несмотря на то, что курс скачет, в валютном исчислении авто не дорожает никогда.

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Какие заводы иномарок в России продолжают свою работу:

- «ПСМА Рус» в Калуге. Производит Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi;

- «Автотор» в Калининградской области. Производит KIA, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo;

- Haval Motor Manufacturing Rus в Тульской области. Производит Haval.

Кто остановил заводы и поставки:

Audi, Mercedes, BMW, Jaguar, Land Rover, Chevrolet, Opel, Volkswagen, Skoda, Porsche, Peugeot, Citroën, Renault.

Кто не уходит:

- Китайская марка Geely объявила, что восстановит поставки в Россию с белорусского завода. Также о планах возобновить поставки заявил китайский производитель Chery;

- Завод Toyota и Lexus в Санкт-Петербурге в ближайшее время возобновит работу;

- Завод Nissan в Санкт-Петербурге объявил о запуске производства с 4 апреля.

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР

Запчасти повезем из Китая и Турции

В России практически нет заводов, которые производят запчасти и расходники для иномарок. И здесь нет ничего удивительного. Мы живем в мире, где все взаимосвязано, и ни одна страна не может обеспечить себя абсолютно всем.

Но поскольку многие европейские и азиатские компании приостановили поставки запчастей, в обозримом будущем нас может ждать дефицит. Директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен сообщил kp.ru: запаса запчастей в стране хватит максимум до конца апреля.

Но эта проблема решаема. Мы граничим с двумя десятками государств, среди которых и те, которые санкций против нас не вводили. Даже если иностранные производители навсегда откажутся от экспорта машин и запчастей в Россию (в чем эксперты сильно сомневаются), будем их завозить через дружественные государства.

А главное, запчасти выпускают не только заводы-производители автомобилей. Китай, Турция, Малайзия, Индия и другие страны официально производят комплектующие к самым разным маркам и моделям. Например, китайский завод Ningbo Motors выпускает запчасти для Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Volvo. Турецкий Begel Germany производит запчасти для длинного списка машин: Mercedes, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д.

Да, понадобится время, чтобы перестроиться на других поставщиков. Но без запчастей, фильтров, амортизаторов, шин, тормозных колодок и прочего мы не останемся. Только надо быть готовым к тому, что цена вырастет.

Пока же ситуация не нормализовалась, Антон Шапарин советует по возможности запастись запчастями и расходниками. А также найти умельца, который сможет в случае чего, с вашей машиной похимичить. И, конечно, сегодня нужно беречь своего железного коня, как никогда. Особенно от ДТП.

ВАЖНО!

С кредитами не торопитесь

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Поэтому деньги для банков стали «дороже» и они повысили ставки по кредитам. И автомобильным в том числе. Вот какой процент по автокредиту на пять лет сейчас дают некоторые банки:

ВТБ: от 21 до 25,5%,

Альфа-банк и Газпромбанк: 16,9%,

Открытие: 15,9%.

В остальных крупных банках займов на авто не выдают, тот же Сбер убрал этот продукт еще в 2014 году.

Но народ все равно активно лезет в долговую яму. По данным Национального бюро кредитных историй, в феврале 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые и б/у) достиг рекордных 1,35 млн рублей, что на 37,5% больше, чем за последний месяц прошлогодней зимы.

- Автокредиты всегда уступали в популярности ипотеке и потребительскому кредиту, но спрос на них высокий, - комментирует Гарегин Тосунян, финансист, президент Ассоциации российских банков. - В условиях негативных ожиданий, что завтра машин может не стать, народ, конечно, ринулся брать автозаймы, ставки на которые выросли. И так как платежеспособность россиян снизилась, дальнейший рост процентов неизбежен - банки стараются минимизировать свои риски заградительными ставками. Другими словами, просто не выдавая эти кредиты. И есть предположение, что ключевая ставка может вырасти. Поэтому я не могу сказать ничего позитивного. Рынок автокредитования минимизируется. Нужно воздержаться от скоропалительных решений. Если действительно есть острая необходимость в автомобиле, это одно дело – тогда можно покупать. В остальных случаях надо пару-тройку месяцев подождать и посмотреть, куда все будет двигаться.