Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию, а Европа закрыла глаза на пытки военных

Украинские военные, сложившие оружие, с удивлением отмечают беззлобное отношение к ним. На российских же пленных «торжество гуманности» не распространяется. Фото: Александр КОЦ

Сразу же после обнародования видео с пытками и убийством российских военнопленных украинскими военными советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с предложением-предостережением – не снимать такие видео и не публиковать их, поскольку это вредит имиджу Украины и может повредить украинской армии в глазах союзников в Европе. Тогда еще многие эксперты и обозреватели отметили, что запрет касался не самих пыток и внесудебных расправ, а только их обнародования.

Ну, теперь можно успокоиться на этот счет и не строить иллюзий по поводу реакции Запада. На Западе прекрасно все знают про украинские делишки и всячески их поддерживают. Об этом свидетельствует заявление Службы внешней разведки РФ о том, что Киев обратился в Форин оффис (МИД Великобритании) с извещением, что Украина не намерена соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.

- Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы, - говорится в сообщении СВР.

При этом, становится понятным, почему Киев в последние дни так старательно пытался "замазать" Международный комитет Красного Креста (МККК), обвиняя его в разных прегрешениях, в сотрудничестве с российским "агрессором" и даже в стимулировании "принудительной эвакуации граждан Украины в Российскую Федерацию". Задача Киева в данном случае попытаться не допустить инспектирования мест содержания российских военнопленных делегацией Красного Креста, а если это не удастся, то постараться опорочить ее выводы, заранее испортив МККК репутацию в глазах западного общества.

- Имеются конкретные сведения о том, что украинские власти убеждают западных покровителей побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, - подтверждают эти выводы и в СВР. - Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности. Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки.

Кстати говоря, правительство Великобритании осведомлено обо всем более, чем просто подробно и действительно является соучастником преступлений киевского режима. Так, например, в Форин оффис в ответ порекомендовали властям Украины в том случае, если не удастся остановить инспекцию Красного Креста, то показать делегации одно какое-нибудь "образцово-показательное" место содержания российских военнопленных, а больше никуда их не пускать.

Прекрасный метод. И абсолютно западный. Который показывает все никчемность заявлений про права человека, международные нормы и "торжество гуманности". И это еще одно подтверждение того, что украинцам Запад разрешил все. Абсолютно все. Еще с зимы 2014-го, когда "Беркут" жгли заживо на Майдане в Киеве.

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