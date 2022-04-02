Брюс Уиллис и Джим Керри уходят из кино, Уилл Смит - из киноакадемии. Кто следующий?

В Голливуде - громкие отставки и увольнения. Фото: кадры из фильмов с участием Брюса Уиллиса, Джима Керри и Уилла Смита.

Не успело киносообщество смириться с тем, что Джим Керри уходит на пенсию (берет бессрочный отпуск). Говорят, что у Джима очередная депрессия, от психических недугов он лечится давно, это уже не первая пауза в кинокарьере 60-летнего актера. Несколько лет назад он вернулся в профессию, именно потому что была ремиссия...

Не успели оплакать еще одну легенду Голливуда: Брюс Уиллис уходит из кино из-за болезни. У Крепкого Орешка, ох, лобно-височная деменция. Один из симптомов — нарушение речи за счет апраксии языка...

Как вчера всех расстроил актер Уилл Смит. Он вышел из состава американской киноакадемии. Почти нет сомнений, что это связано с инцидентом на вручении премии "Оскар". Тогда некоторые скептики заподозрили, что Уилл Смит вмазал по фейсу ведущему церемонии комику Крису Року согласно сценарию. Нет, никаких заготовочек не было.

"Мой поступок был шокирующим, болезненным и непростительным. Список тех, кому я причинил вред, длинный, и включает в себя Криса, его семью, многих моих друзей и родных, всех присутствовавших в зале и телезрителей по всему миру, - оправдывался потом Смит. - Я не оправдал доверия киноакадемии. Я готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным. Я предал доверие Академии и лишил возможности других номинантов и победителей возможности получать поздравления"... В том смысле, что испортил праздник.

Меры в отношении артиста могут быть приняты уже 18 апреля. Один из вариантов наказания: аннулирование членства Смита в киноакадемии. Но теперь уже ясно: ничего аннулировать не надо. Смит сам ушел.

Напомним, 27 марта на 94-й церемонии вручения "Оскаров" комик Крис Рок неудачно пошутил по поводу прически супруги Уилла Смита - актрисы, певицы и продюсера Джады Пинкетт-Смит. В ответ на это Уилл поднялся на сцену и ударил обидчика по лицу. И еще крикнул Року, что тот не имеет права шутить над его женой. У супруги Смита - аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос. Слова Рока про ее «удивительно короткую прическу» прозвучали как минимум хамски.

Поступок Смита, абсолютно справедливый (с нашей точки зрения), в "политкорректной" Америке получил слишком большой резонанс. В Штатах он был новостью номер один на протяжении нескольких дней, затмив сообщения о росте цен на бензин и спецоперации на Украине.