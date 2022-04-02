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В мире2 апреля 2022 11:05

Вырыть и сжечь: Сектанты в Израиле не дают женщине покоя после ее смерти

По требованию членов философско-духовной группы тело умершей будет эксгумировано
Юрий МАЙБОРОДА
Дети усопшей отказались участвовать в процедуре эксгумации и кремации.

Дети усопшей отказались участвовать в процедуре эксгумации и кремации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Израиле члены философско-духовной группы, а проще говоря – секты, добились через суд разрешения на эксгумацию тела усопшей.

При жизни израильтянка была членом секты «Ликующая императрица» и, согласно требованиям своих гуру, в завещании указала, что хотела бы быть после смерти кремированной.

Трое ее взрослых детей отказались выполнять последнюю волю матери, ссылаясь на то, что женщина на момент написания завещания была явно не в себе.

После смерти дети похоронили усопшую по еврейским обрядам на обычном кладбище и даже успели завершить положенный недельный траур.

Однако вскоре выяснилось, что члены секты подали в суд с требованием обязать детей выполнить условия завещания, передает psakdin.co.il.

Судья, рассмотрев иск, пришла к выводу, что объективных причин отказать членам философско-духовной духовной группы нет, и вынесла решение: тело женщины должно быть извлечено из могилы и кремировано.

– Эта секта разрушила нашу семью, а теперь они не дают маме покоя и после смерти, – сказали дети усопшей.

Но оспаривать решение суда не стали. Единственная просьба, которая прозвучала с их стороны – не участвовать в процедуре эксгумации и кремации.

О РАЗНОМ