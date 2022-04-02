«Олег Тиньков спас мою семью от голода»: наследники и скромное наследство Александры Яковлевой на 20 миллионов рублей

Александра Яковлева сделала 20 химиотерапий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Александра Яковлева мечтала встретить этим летом 65-летие на театральной сцене, снять свой фильм. Но эти планы теперь не сбудутся – Яковлева умерла после упорной и временами успешной борьбы с тяжелой болезнью. Пять лет назад звезда фильма «Экипаж» узнала, что у нее последняя стадия онкологического заболевания. Александра Евгеньевна не из тех, кто сдается – поэтому начала лечение злокачественной опухоли груди и борьбу за жизнь. Врачи тогда давали ей «несколько месяцев жизни», а она прожила пять лет – наполненных событиями и встречами с любимыми людьми. Татьяна Москвина специально для Александры Яковлевой написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант» - актриса выходила на сцену в этой постановке, когда позволяло самочувствие. Поддерживали коллеги, но главной опорой звезды кино всегда были дети. Рассказываем о наследниках и наследстве актрисы.

Дети всегда поддерживали материально

Александра Яковлева не любила ходить по врачам – чувствовала себя здоровой и полной сил. Но накануне 60-летнего юбилея почувствовала резкое ухудшение здоровья и поехала в больницу – там поставили неутешительный диагноз. Сразу после этого рассталась с мужчиной, который тогда был рядом – не каждый сможет выдержать такой диагноз, тем более молодой актер. У привлекательной Яковлевой всегда были ухажеры, но на тот момент ничего серьезного - официально замужем она давно уже не была. Рядом с ней остались самые преданные люди – сын, дочь и близкий друг с женой. Наследники Александры Яковлевой – сын и дочь. У актрисы осталось двое детей: 45-летняя дочь Елизавета и 42-летний сын Кондратий. У Елизаветы трое детей: Артем, Тимофей и Яна. У Кондратия одна дочка – Анастасия похожа на бабушку и тоже решила связать свою жизнь с железной дорогой. Есть в биографии Яковлевой и такая страница.

Дети звезды «Экипажа»: Елизавета и Кондратий дружат, в семье всегда были хорошие отношения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александра Евгеньевна души не чаяла в детях – созванивались ежедневно, знали все друг о друге, актриса живо интересовалась внуками. Яковлева все эти годы лечилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но в прошлом ей делали операцию в онкоцентре в Москве – дочка нашла отличного хирурга. В столице Александра Яковлева бывала часто и всегда останавливалась у дочери. Жила Александра Евгеньевна чаще в Ленинградской области – детей лишь навещала, любила быть самостоятельной, решать бытовые вопросы помогал близкий друг и его жена. Родина Яковлевой – Калининград: там сейчас живет ее сын с семьей. А дочка устроила жизнь в Москве.

Яковлева детей хвалила, но рассуждала так: «Кондратий предложил: «Мама давай снимем квартиру на берегу моря, наймем сиделку…» Он же генеральный директор компании – много работает, сам ухаживать и сидеть рядом не может. Ну как уехать от своих врачей из Питера? У Лизы – трое своих детей, семья, работа. Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий – все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за родителями. А я не хочу, чтобы они все бросили – хочу, чтобы занимались свои семьями, своими детьми, собой. Я знаю точно – если мне что-то нужно я позвоню сыну или дочке, и они через час будут рядом. Лиза и Кондратий всегда мне помогают».

Место силы у Александры Яковлевой всегда было на родине – когда заболела дети стали периодически снимать ей жилье в Янтарном поселке Калининградской области на берегу моря. Сразу появлялось настроение и силы.

Больших богатств не нажила

Где бы ни работала Яковлева – во всех сферах была звездой. Но так вышло, что ни больших сбережений, ни больших богатств не нажила.

Из родного Калининграда Александра Яковлева поехала поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа. До перестройки успела сняться в трех десятках фильмов, среди которых были звездные роли – «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». За 14 лет активной жизни в советском кинематографе Александра Яковлева обзавелась квартирой в Ленинграде. В начале 90-х в стране денег на кино не было – как и стоящих предложений для звезды экрана. Одновременно закрылось три картины, где она снималась. И в 1993-м году актриса завершила актерскую карьеру. Сначала с детьми уехала в родной Калининград – там продала квартиру, которая досталась по наследству от бабушки. И с деньгами вернулась в Питер, но работы не было и сбережения быстро заканчивались.

Яковлева принялась искать работу. Поиски завершились успешно, актриса вспоминала: «Однажды зашла в один офис: «Техношок» - мне название понравилось. Спрашиваю: «Нет ли у вас какой-нибудь работы?» И вдруг случилось чудо: меня не выставили за порог. Нашелся человек, который поверил в меня и научил всему, что умел сам – Олег Тиньков. «Техношок» - был его первым предприятием. Я Олегу буду всегда благодарна, он спас мою семью от голода, научил тяжелому, страшному слову «бизнес». Натренировал правильно вести себя на суровых и жестких переговорах, на планерках, когда вокруг все мужики и только одна я – баба. И сына моего между школой и армией Олег к себе взял. Так что Кондратий тоже ему своей судьбой обязан». Уже в 21 веке Яковлева работала на руководящей должности в РЖД – запускала скоростной поезд. Те годы она вспоминала уже во время болезни с благодарностью: «Я – лидер, я была топ-менеджером, работала в таких проектах мощных, когда отвечаешь за себя, за людей, за страну – чтобы сделать какой-то продукт и он стал лучшим… Когда заболела, то была настолько счастлива, что мои коллеги железнодорожники, с которыми я столько лет проработала откликнулись – все прислали деньги, кто сколько может».

Актриса выходила в свет или в парике или в какой-нибудь интересной шапочке. Фото: кадр Первого канала

Яковлева на заработанные на службе деньги купила дачу в Ленинградской области – дом в поселке Ульяновка, что в 10 км от Санкт-Петербурга. Стоимость дома в Ульяновке – от 7 миллионов рублей. Квартира актрисы – по независимым оценкам коллег стоит от 13 миллионов рублей. Вот и все наследство звезды кинематографа. Больших сбережений никогда не было. Знакомые актрисы говорят, что перейдет оно к законным наследникам по завещанию: сыну и дочери.

Также у актрисы живы родители, но с отцом Александра не общалась с детства. Часто созванивалась с сестрой – сводной по отцу. Дети Александры Евгеньевны всем обеспечены – занимают хорошие должности. Дочь Елизавета работает в железнодорожной сфере, а также ставит спектакли для детских домов. Сын Кондратий - генеральный директор «Калининградской пригородной пассажирской компании». На родине с 2016-го по 2021 год Александра Яковлева была депутатом городского совета Калининграда. Похоронят звезду «Экипажа» по ее желанию в Калининграде. Александра Евгеньевна говорила: «Не хочу гробов в московском Доме кино».

Недавно Александра Яковлева в интервью Борису Корчевникову рассказывала, что никогда не тратила денег на отдых, на свое здоровье. Александра знала, что у нее крепкий организм: «Врач говорил: какой у тебя изначально здоровый, мощный организм. То, что было заложено в нем изначально – помогло выдержать всю химиотерапию». Однако Яковлева сожалела о том, что в молодости не контролировала здоровье. Александра Евгеньевна недавно озвучила пожелания себе молодой: «Веди здоровый образ жизни. Ходи к врачам – обязательно, а не так как всю жизнь – даже карточки при клинике не было. Думай о здоровье. Оказывается, что это самое дорогое что есть у человека. Пересмотри весь свой подход к тому, что ешь, пьешь, занимайся спортом. Больше отдыхай. Пока я скоростной поезд запускала – у нас в компании было «сто санаториев, миллион пансионатов» - а я ни разу не отдыхала. Не воспользовалась тем, что я руководитель. Надо сколько бы работы ни было – ехать отдыхать. Не брать на себя бешеную ответственность, не испытывать стрессы, чуть-чуть менее равнодушно относится к работе. Потому что главное – это здоровье». Вот такое напутствие всем от звезды «Экипажа».